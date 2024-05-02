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Число погибших при обрушении участка трассы в Китае выросло до 36 человек

Ведомости

В результате обрушения участка дорожного полотна высокоскоростной трассы в китайской провинции Гуандун погибли 36 человек, число обнаруженных машин под завалами возросло до 23. Об этом сообщает «Синьхуа». 

Такое число погибших актуально по состоянию на 05:30 (00:30 мск). Ранее сообщалось о 24 погибших и 30 пострадавших. Последние были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Обрушение произошло в 2:10 (7:10 мск) в городе Мэйчжоу, в результате 23 автомобиля упали с дороги в образовавшуюся яму и оказались под завалами. Площадь обрушившегося участка дороги составляет порядка 184 кв. м, длина – около 18 м. Работы по ликвидации последствий обвала продолжаются.

По данным китайских СМИ, причиной обрушения трассы могли стать мощные ливни, прошедшие в Гуандуне на прошлой неделе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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