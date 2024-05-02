Число погибших при обрушении участка трассы в Китае выросло до 36 человек

Обрушение произошло в 2:10 (7:10 мск) в городе Мэйчжоу, в результате 23 автомобиля упали с дороги в образовавшуюся яму и оказались под завалами. Площадь обрушившегося участка дороги составляет порядка 184 кв. м, длина – около 18 м. Работы по ликвидации последствий обвала продолжаются.