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Голикова: более 5,3 млн детей отдохнут в летних лагерях России в 2024 году

Ведомости

В 2024 г. в летних оздоровительных лагерях России отдохнут более 5,3 млн детей, что на 100 000 человек больше, чем год назад. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве РФ.

«В летнюю оздоровительную кампанию 2024 г. в организации отдыха и оздоровления планируется направить более 5,3 млн детей, что на 100 000 человек больше, чем годом ранее. Количество задействованных организаций также увеличится и составит 39 700», – сказала Голикова.

В летних лагерях будут работать 333 800 педагогов, 2200 инструкторов по плаванию, 16 900 психологов, 66 600 вожатых – всего около 627 000 человек. Подготовка вожатых была организована в 168 образовательных организациях. Вожатые, которые приступят к работе с мая-июня, смогут сдать сессию досрочно.

Голикова уточнила, что на побережье Черного и Азовского морей отдохнут около 327 000 детей. В новых регионах детей на летний отдых примут 477 организаций.

«Во всех организациях отдыха предусмотрены тематические смены и мероприятия, посвященные объявленному президентом страны Году семьи и продвижению традиционных семейных ценностей», – добавила вице-премьер.

По ее словам, общий объем финансирования организации отдыха и оздоровления детей в 2024 г. составляет более 76,8 млрд руб. Это на 11,6% превышает показатель прошлого года. На проведение капремонта столовых и медпунктах в летних лагерях, а также на строительство быстровозводимых корпусов правительство выделило 2 млрд руб.

Голикова подчеркнула, что особое внимание нужно уделить детям из регионов, пострадавших от паводка.

Как сообщали «Ведомости», в марте в Российском союзе туриндустрии (РСТ) зафиксировали повышение стоимости путевок в коммерческие детские лагеря по России в этом году в среднем от 5 до 12%. Сильнее всего выросла стоимость путевки в Краснодарский край. Повышение цены размещения в среднем составляет 20–30% (не считая транспортировки).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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