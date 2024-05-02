Голикова: более 5,3 млн детей отдохнут в летних лагерях России в 2024 году
В 2024 г. в летних оздоровительных лагерях России отдохнут более 5,3 млн детей, что на 100 000 человек больше, чем год назад. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве РФ.
«В летнюю оздоровительную кампанию 2024 г. в организации отдыха и оздоровления планируется направить более 5,3 млн детей, что на 100 000 человек больше, чем годом ранее. Количество задействованных организаций также увеличится и составит 39 700», – сказала Голикова.
В летних лагерях будут работать 333 800 педагогов, 2200 инструкторов по плаванию, 16 900 психологов, 66 600 вожатых – всего около 627 000 человек. Подготовка вожатых была организована в 168 образовательных организациях. Вожатые, которые приступят к работе с мая-июня, смогут сдать сессию досрочно.
Голикова уточнила, что на побережье Черного и Азовского морей отдохнут около 327 000 детей. В новых регионах детей на летний отдых примут 477 организаций.
«Во всех организациях отдыха предусмотрены тематические смены и мероприятия, посвященные объявленному президентом страны Году семьи и продвижению традиционных семейных ценностей», – добавила вице-премьер.
По ее словам, общий объем финансирования организации отдыха и оздоровления детей в 2024 г. составляет более 76,8 млрд руб. Это на 11,6% превышает показатель прошлого года. На проведение капремонта столовых и медпунктах в летних лагерях, а также на строительство быстровозводимых корпусов правительство выделило 2 млрд руб.
Голикова подчеркнула, что особое внимание нужно уделить детям из регионов, пострадавших от паводка.
Как сообщали «Ведомости», в марте в Российском союзе туриндустрии (РСТ) зафиксировали повышение стоимости путевок в коммерческие детские лагеря по России в этом году в среднем от 5 до 12%. Сильнее всего выросла стоимость путевки в Краснодарский край. Повышение цены размещения в среднем составляет 20–30% (не считая транспортировки).