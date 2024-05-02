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Парламент Франции утвердил комиссию по расследованию сексуального насилия

Ведомости

Парламент Франции единогласно одобрил создание специальной комиссии, которая будет заниматься расследованиями случаев сексуального насилия. Соответствующее заявление опубликовано на сайте парламента.

Согласно тексту резолюции, комиссия будет обязана расследовать случаи злоупотребления полномочиями и сексуального насилия в отношении несовершеннолетних и взрослых, занятых в кинематографе, секторах аудиовизуальных развлечений, моды и рекламы. Комиссия также установит ответственность и даст рекомендации по ответным мерам.

Решение было принято на фоне скандала с французским актером Жераром Депардье. 29 апреля его задержали для дачи показаний по обвинению в сексуальном насилии в отношении двух женщин. По данным правоохранителей, один факт был отмечен в 2014 г. на съемках фильма Жан-Пьера Мокки «Маг и сиамцы», второй – в 2021 г. на съемках фильма Жана Беккера «Зеленые ставни». Сам Депардье с обвинениями не согласен. Суд по его делу начнется в октябре 2024 г.

В январе 2013 г. Депардье получил российское гражданство. В феврале того же года актер получил звание почетного гражданина Чеченской Республики из рук главы региона Рамзана Кадырова и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном. В декабре 2013 г. «РИА Новости» сообщало, что Депардье получил прописку в Новосибирске.

В июле 2015 г. Депардье стал персоной нон грата на Украине, и ему на пять лет был запрещен въезд в страну. Позже актер был внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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