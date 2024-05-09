Пропавших в горах Киргизии российских туристов нашли живыми
Трое российских туристов, пропавших в горах Киргизии, найдены живыми. Об этом сообщило МЧС республики.
«На второй день поисков туристы были найдены в целости и сохранности», – говорится в сообщении.
По данным МЧС, туристы уже связались со своими знакомыми в Новосибирске. В поисках участвовали в общей сложности 18 спасателей и два беспилотника.
Уточняется, что утром 9 мая спасатели отправились к предполагаемому месту нахождения туристов. После встречи со спасателями россияне спустились вниз вместе с ними.
О пропаже российских туристов в горах Киргизии стало известно 8 мая. По данным МЧС республики, 30 апреля они отправились в поход из ущелья Иссык-Ата в ущелье Аламедин («Теплые Ключи»), а затем перестали выходить на связь. Двум пропавшим россиянам по 62 года, третьему – 58.