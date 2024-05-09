Пропавших в горах Киргизии российских туристов нашли живыми

О пропаже российских туристов в горах Киргизии стало известно 8 мая. По данным МЧС республики, 30 апреля они отправились в поход из ущелья Иссык-Ата в ущелье Аламедин («Теплые Ключи»), а затем перестали выходить на связь. Двум пропавшим россиянам по 62 года, третьему – 58.