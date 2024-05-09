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Пропавших в горах Киргизии российских туристов нашли живыми

Ведомости

Трое российских туристов, пропавших в горах Киргизии, найдены живыми. Об этом сообщило МЧС республики.

«На второй день поисков туристы были найдены в целости и сохранности», – говорится в сообщении.

По данным МЧС, туристы уже связались со своими знакомыми в Новосибирске. В поисках участвовали в общей сложности 18 спасателей и два беспилотника.

Уточняется, что утром 9 мая спасатели отправились к предполагаемому месту нахождения туристов. После встречи со спасателями россияне спустились вниз вместе с ними.

О пропаже российских туристов в горах Киргизии стало известно 8 мая. По данным МЧС республики, 30 апреля они отправились в поход из ущелья Иссык-Ата в ущелье Аламедин («Теплые Ключи»), а затем перестали выходить на связь. Двум пропавшим россиянам по 62 года, третьему – 58.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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