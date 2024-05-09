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Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сенегале

Ведомости

Пассажирский самолет Boeing 737-300 авиакомпании Air Senegal выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Дакара (столица Сенегала), передает местное издание Dakaractu.

На борту самолета находились 78 пассажиров, из них пострадали 11 человек, четверо в получили тяжелые травмы. В связи с инцидентом аэропорт Блез-Диань временно приостановил работу.

Уточняется, что Boeing 737-300 был зафрахтован Air Senegal у авиакомпании Transair.

С начала 2024 г. произошло несколько инцидентов с самолетами компании модели Boeing 737 MAX. В начале января в США лайнер, следовавший в Онтарио, вернулся в Портленд после того, как у воздушного судна вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. 16 марта самолет Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines приземлился в международном аэропорту Рог Вэлли-Медфорд в городе Медфорд американского штата Орегон без части внешней обшивки фюзеляжа.

В конце марта Boeing сообщила, что ее генеральный директор Дэйв Калхун покинет пост в конце 2024 г. Вместе с тем председатель независимого совета директоров компании Ларри Келлнер объявил о решении не выдвигать свою кандидатуру на переизбрание на ежегодном собрании, а новым председателем назначен Стив Молленкопф.

Также в отставку уйдет президент и генеральный директор «дочки» Boeing – Boeing Commercial Airplanes – Стэн Дил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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