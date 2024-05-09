Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сенегале
Пассажирский самолет Boeing 737-300 авиакомпании Air Senegal выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Дакара (столица Сенегала), передает местное издание Dakaractu.
На борту самолета находились 78 пассажиров, из них пострадали 11 человек, четверо в получили тяжелые травмы. В связи с инцидентом аэропорт Блез-Диань временно приостановил работу.
Уточняется, что Boeing 737-300 был зафрахтован Air Senegal у авиакомпании Transair.
С начала 2024 г. произошло несколько инцидентов с самолетами компании модели Boeing 737 MAX. В начале января в США лайнер, следовавший в Онтарио, вернулся в Портленд после того, как у воздушного судна вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. 16 марта самолет Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines приземлился в международном аэропорту Рог Вэлли-Медфорд в городе Медфорд американского штата Орегон без части внешней обшивки фюзеляжа.
В конце марта Boeing сообщила, что ее генеральный директор Дэйв Калхун покинет пост в конце 2024 г. Вместе с тем председатель независимого совета директоров компании Ларри Келлнер объявил о решении не выдвигать свою кандидатуру на переизбрание на ежегодном собрании, а новым председателем назначен Стив Молленкопф.
Также в отставку уйдет президент и генеральный директор «дочки» Boeing – Boeing Commercial Airplanes – Стэн Дил.