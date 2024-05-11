Умер американский инвестор и математик Джим Саймонс
В возрасте 86 лет умер американский математик, основатель инвестиционной компании Renaissance Technologies Джим Саймонс, сообщил Фонд Саймонса, соучредителем которого был инвестор.
«С большой печалью Фонд Саймонса сообщает о смерти своего соучредителя и почетного председателя Джеймса Харриса Саймонса 10 мая 2024 г. в возрасте 86 лет в Нью-Йорке», – говорится на сайте фонда.
Саймонс был «легендой количественного инвестирования» и «вдохновенным и щедрым филантропом», отмечает организация. Вместе со своей женой Мэрилин он пожертвовал миллиарды долларов на сотни благотворительных проектов, особое внимание инвестор уделял поддержке математических и научных исследований. Будущий хедж-фонд Renaissance Technologies Саймонс основал в 1978 г. Инвестиционная компания, как указывает организация, стала одной из самых прибыльных в истории.
Фонд Саймонса, который поддерживает ученых и исследования в области математики и фундаментальных наук, начал работу в 1994 г.
«За свою 30-летнюю историю работа Фонда Саймонса привела к прорывам в нашем понимании аутизма, происхождения вселенной, клеточной биологии и вычислительной науки. Пожертвования Джима и Мэрилин продолжают поддерживать следующее поколение математиков и ученых в школах и университетах Нью-Йорка и по всему миру», – говорится в сообщении Фонда.