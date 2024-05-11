Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Умер американский инвестор и математик Джим Саймонс

Ведомости

В возрасте 86 лет умер американский математик, основатель инвестиционной компании Renaissance Technologies Джим Саймонс, сообщил Фонд Саймонса, соучредителем которого был инвестор.

«С большой печалью Фонд Саймонса сообщает о смерти своего соучредителя и почетного председателя Джеймса Харриса Саймонса 10 мая 2024 г. в возрасте 86 лет в Нью-Йорке», – говорится на сайте фонда.

Саймонс был «легендой количественного инвестирования» и «вдохновенным и щедрым филантропом», отмечает организация. Вместе со своей женой Мэрилин он пожертвовал миллиарды долларов на сотни благотворительных проектов, особое внимание инвестор уделял поддержке математических и научных исследований. Будущий хедж-фонд Renaissance Technologies Саймонс основал в 1978 г. Инвестиционная компания, как указывает организация, стала одной из самых прибыльных в истории.

Фонд Саймонса, который поддерживает ученых и исследования в области математики и фундаментальных наук, начал работу в 1994 г.

«За свою 30-летнюю историю работа Фонда Саймонса привела к прорывам в нашем понимании аутизма, происхождения вселенной, клеточной биологии и вычислительной науки. Пожертвования Джима и Мэрилин продолжают поддерживать следующее поколение математиков и ученых в школах и университетах Нью-Йорка и по всему миру», – говорится в сообщении Фонда.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных