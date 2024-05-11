Умер американский инвестор и математик Джим Саймонс

Саймонс был «легендой количественного инвестирования» и «вдохновенным и щедрым филантропом», отмечает организация. Вместе со своей женой Мэрилин он пожертвовал миллиарды долларов на сотни благотворительных проектов, особое внимание инвестор уделял поддержке математических и научных исследований. Будущий хедж-фонд Renaissance Technologies Саймонс основал в 1978 г. Инвестиционная компания, как указывает организация, стала одной из самых прибыльных в истории.