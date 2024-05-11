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Участника Евровидения от Нидерландов отстранили от финала конкурса

Ведомости

Европейский вещательный союз (EBU) решил отстранить голландского артиста Йоста Кляйна от участия в финале Евровидения. Об этом говорится в заявлении союза.

26-летний Кляйн не сможет исполнить на конкурсе песню Europapa. В финал Евровидения, таким образом, выйдут только 25 участников. Дисквалификацию артиста в EBU объяснили «инцидентом», не уточнив подробности.

«Шведская полиция расследовала жалобу, поданную женщиной из съемочной группы после инцидента, произошедшего после его выступления в полуфинале в четверг вечером. Пока идет судебный процесс, ему было бы нецелесообразно продолжать участие в конкурсе», – говорится в заявлении.

В EBU подчеркнули, что в инциденте не участвовал какой-либо другой артист или член делегации, как ранее утверждалось в сообщениях в СМИ и социальных сетях. Организаторы конкурса придерживаются политики «абсолютной нетерпимости к неподобающему поведению» и стремятся обеспечить безопасную и надежную рабочую среду для всех сотрудников, отмечается в заявлении. Поведение Кляйна по отношению к члену команды считается нарушением правил конкурса, добавили в союзе.

Голландский комментатор Евровидения Корнальд Маас назвал решение EBU «непропорциональным и очень радикальным», пишет Eurovisionworld.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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