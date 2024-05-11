Участника Евровидения от Нидерландов отстранили от финала конкурса

В EBU подчеркнули, что в инциденте не участвовал какой-либо другой артист или член делегации, как ранее утверждалось в сообщениях в СМИ и социальных сетях. Организаторы конкурса придерживаются политики «абсолютной нетерпимости к неподобающему поведению» и стремятся обеспечить безопасную и надежную рабочую среду для всех сотрудников, отмечается в заявлении. Поведение Кляйна по отношению к члену команды считается нарушением правил конкурса, добавили в союзе.