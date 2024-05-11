Участника Евровидения от Нидерландов отстранили от финала конкурса
Европейский вещательный союз (EBU) решил отстранить голландского артиста Йоста Кляйна от участия в финале Евровидения. Об этом говорится в заявлении союза.
26-летний Кляйн не сможет исполнить на конкурсе песню Europapa. В финал Евровидения, таким образом, выйдут только 25 участников. Дисквалификацию артиста в EBU объяснили «инцидентом», не уточнив подробности.
«Шведская полиция расследовала жалобу, поданную женщиной из съемочной группы после инцидента, произошедшего после его выступления в полуфинале в четверг вечером. Пока идет судебный процесс, ему было бы нецелесообразно продолжать участие в конкурсе», – говорится в заявлении.
В EBU подчеркнули, что в инциденте не участвовал какой-либо другой артист или член делегации, как ранее утверждалось в сообщениях в СМИ и социальных сетях. Организаторы конкурса придерживаются политики «абсолютной нетерпимости к неподобающему поведению» и стремятся обеспечить безопасную и надежную рабочую среду для всех сотрудников, отмечается в заявлении. Поведение Кляйна по отношению к члену команды считается нарушением правил конкурса, добавили в союзе.
Голландский комментатор Евровидения Корнальд Маас назвал решение EBU «непропорциональным и очень радикальным», пишет Eurovisionworld.