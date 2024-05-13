Хуснуллин заявил о проработке условий семейной ипотеки с учетом числа детей
Российские власти прорабатывают дополнительные меры поддержки в рамках семейной ипотеки, которые будут привязаны к числу детей в семье. Об этом сообщил и. о. вице-премьера РФ Марат Хуснуллин на пленарном заседании Госдумы, где утверждается новый состав правительства.
«Совершенно [точно] будем продлевать семейную ипотеку для семей с детьми младше шести лет. Это решение уже принято. Сейчас мы считаем по дополнительному количеству детей в семьях – как мы можем поддержать эту ипотеку. Эта ипотека и масштабная, и имеет важное значение для демографии», – сказал Хуснуллин.
В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что льготную программу семейной ипотеки продлят еще на шесть лет, до 2030 г. Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г.
30 марта Путин поручил правительству продлить срок действия семейной ипотеки со ставкой не более 6% годовых для семей с детьми до шести лет. Информация об этом появилась в перечне поручений главы государства на сайте Кремля. Кабмин должен исполнить поручение президента до 1 июня. Генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко сообщил, что предложение Путина поможет около 350 000 семей ежегодно улучшать жилищные условия.