Хуснуллин заявил о проработке условий семейной ипотеки с учетом числа детей

«Совершенно [точно] будем продлевать семейную ипотеку для семей с детьми младше шести лет. Это решение уже принято. Сейчас мы считаем по дополнительному количеству детей в семьях – как мы можем поддержать эту ипотеку. Эта ипотека и масштабная, и имеет важное значение для демографии», – сказал Хуснуллин.