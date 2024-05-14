Лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро скончалась в Онтарио

Манро – первая канадка, удостоенная Нобелевской премии по литературе. Она не присутствовала на церемонии вручения в 2013 г. из-за болезни. В 2009 г. на литературном мероприятии в Торонто Манро заявила, что перенесла операцию по шунтированию сердца и «только что перенесла рак».