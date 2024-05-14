Лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро скончалась в Онтарио
Канадская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе в 2013 г. Элис Манро умерла на 93-м году жизни. Об этом сообщает Bloomberg.
Манро в последние годы страдала от деменции, она скончалась в доме престарелых в Онтарио.
Манро – первая канадка, удостоенная Нобелевской премии по литературе. Она не присутствовала на церемонии вручения в 2013 г. из-за болезни. В 2009 г. на литературном мероприятии в Торонто Манро заявила, что перенесла операцию по шунтированию сердца и «только что перенесла рак».
Манро написала 14 книг, преимущественно короткую прозу. Ее героини – женщины, столкнувшиеся с противоречиями местечковых нравов и социальных ценностей. В своих работах она углубляется в психоанализ снов, травм и поведенческих моделей. Иногда ее называли «канадским Чеховым» за стиль, схожий с русским писателем.