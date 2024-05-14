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Лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро скончалась в Онтарио

Ведомости

Канадская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе в 2013 г. Элис Манро умерла на 93-м году жизни. Об этом сообщает Bloomberg.

Манро в последние годы страдала от деменции, она скончалась в доме престарелых в Онтарио.

Манро – первая канадка, удостоенная Нобелевской премии по литературе. Она не присутствовала на церемонии вручения в 2013 г. из-за болезни. В 2009 г. на литературном мероприятии в Торонто Манро заявила, что перенесла операцию по шунтированию сердца и «только что перенесла рак».

Манро написала 14 книг, преимущественно короткую прозу. Ее героини – женщины, столкнувшиеся с противоречиями местечковых нравов и социальных ценностей. В своих работах она углубляется в психоанализ снов, травм и поведенческих моделей. Иногда ее называли «канадским Чеховым» за стиль, схожий с русским писателем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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