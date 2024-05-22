«Коммерсантъ»: Минтранс согласовал новые правила применения дорожных камер
Минтранс РФ согласовал с региональными властями, МВД и бизнесом новые правила применения дорожных камер, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сопредседателя рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгения Литвина.
Число дорожных камер в России растет, в настоящий момент их свыше 30 000, уточняет издание. В правительстве приводят статистические данные, свидетельствующие о том, что это ведет к снижению аварийности. При этом водители относятся к камерам скептически и считают, что результатом повсеместного внедрения комплексов автоматической фиксации нарушений становятся порой несправедливые штрафы. Генпрокуратура и ГИБДД ранее заявляли, что региональные власти в некоторых случаях устанавливают камеры для пополнения бюджета, напоминает газета.
Министерство после замечаний региональных властей согласилось исключить из проекта обязательное соответствие всех камер ГОСТу и вызвавшее критику со стороны МВД положение о важной роли динамических дорожных табло, пишет издание. В документе появилась норма, которая обязывает маркировать машины с передвижными комплексами фиксации нарушений так, чтобы их можно было заранее заметить на дороге.
Литвин уточнил, что документ направят в правительственную подкомиссию при реформе контрольно-надзорной деятельности аппарата правительства, а после окончательного согласования передадут на подпись премьеру.
13 мая стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу МВД России об ужесточении административной ответственности за сокрытие автомобильных номеров с помощью специальных устройств. Авторы предлагают лишать за такое нарушение водительских прав на срок от одного года до полутора лет.
О том, что МВД России подготовило законопроект об ужесточении ответственности автовладельцев, «МВД медиа» сообщило в конце января. Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Сейчас за управление автомобилем без госномера либо тем, который оборудован устройством или материалами для скрытия или видоизменения регистрационных знаков, грозит штраф в 5000 руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ).
Но, констатируют в МВД, в России число таких правонарушений остается стабильно высоким и продолжает уверенный рост. В 2018 г. зафиксировано более 70 567 случаев, а уже в 2023 г. – 111 261 случай. В ведомстве считают, что такая динамика указывает на недостаточную эффективность регулирования.