«Коммерсантъ»: Минтранс согласовал новые правила применения дорожных камер

О том, что МВД России подготовило законопроект об ужесточении ответственности автовладельцев, «МВД медиа» сообщило в конце января. Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Сейчас за управление автомобилем без госномера либо тем, который оборудован устройством или материалами для скрытия или видоизменения регистрационных знаков, грозит штраф в 5000 руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ).