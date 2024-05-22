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«Коммерсантъ»: Минтранс согласовал новые правила применения дорожных камер

Ведомости

Минтранс РФ согласовал с региональными властями, МВД и бизнесом новые правила применения дорожных камер, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сопредседателя рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгения Литвина.

Число дорожных камер в России растет, в настоящий момент их свыше 30 000, уточняет издание. В правительстве приводят статистические данные, свидетельствующие о том, что это ведет к снижению аварийности. При этом водители относятся к камерам скептически и считают, что результатом повсеместного внедрения комплексов автоматической фиксации нарушений становятся порой несправедливые штрафы. Генпрокуратура и ГИБДД ранее заявляли, что региональные власти в некоторых случаях устанавливают камеры для пополнения бюджета, напоминает газета.

Министерство после замечаний региональных властей согласилось исключить из проекта обязательное соответствие всех камер ГОСТу и вызвавшее критику со стороны МВД положение о важной роли динамических дорожных табло, пишет издание. В документе появилась норма, которая обязывает маркировать машины с передвижными комплексами фиксации нарушений так, чтобы их можно было заранее заметить на дороге.

Литвин уточнил, что документ направят в правительственную подкомиссию при реформе контрольно-надзорной деятельности аппарата правительства, а после окончательного согласования передадут на подпись премьеру.

13 мая стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу МВД России об ужесточении административной ответственности за сокрытие автомобильных номеров с помощью специальных устройств. Авторы предлагают лишать за такое нарушение водительских прав на срок от одного года до полутора лет.

О том, что МВД России подготовило законопроект об ужесточении ответственности автовладельцев, «МВД медиа» сообщило в конце января. Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Сейчас за управление автомобилем без госномера либо тем, который оборудован устройством или материалами для скрытия или видоизменения регистрационных знаков, грозит штраф в 5000 руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ).

Но, констатируют в МВД, в России число таких правонарушений остается стабильно высоким и продолжает уверенный рост. В 2018 г. зафиксировано более 70 567 случаев, а уже в 2023 г. – 111 261 случай. В ведомстве считают, что такая динамика указывает на недостаточную эффективность регулирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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