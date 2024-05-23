В РФ предложили выплачивать женщинам 200 000 рублей за рождение детей до 25 лет
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о выплате женщинам 200 000 руб. за рождение ребенка до 25 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Единовременное пособие предлагается выплачивать вне зависимости от материального положения матери и за каждого ребенка, рожденного до 25 лет. В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2025 г.
Авторы инициативы указали на тенденцию со снижением рождаемости за последние 10 лет, что, по их словам, может привести к демографической катастрофе. Они отметили, что средний возраст матери при рождении первого ребенка постепенно движется к 30 годам, а почти 40% женщин отказываются от рождения детей из-за материального положения и жилищных условий. Еще одним фактором сложившейся ситуации депутаты назвали стремление женщин стать финансово независимыми и построить карьеру.
Заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов пояснил ТАСС, что законопроект направлен на увеличение рождаемости именно в молодых семьях. По его словам, выплата 200 000 руб. может стать определенным подспорьем, чтобы на первое время обеспечить всем необходимым ребенка и мать.
12 мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что количество женщин в России репродуктивного возраста будет снижаться. В связи с этим она призвала выработать адекватные меры, которые поддержат семьи, они будут направлены на то, чтобы переломить существующие «репродуктивные установки».
В марте Голикова говорила, что россиянкам следует рожать первого ребенка до 24 лет, поскольку «настоящий репродуктивный возраст женщины короток». Сейчас средний возраст рождения детей в России, по ее словам, 26 лет.