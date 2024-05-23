В РФ предложили выплачивать женщинам 200 000 рублей за рождение детей до 25 лет

Авторы инициативы указали на тенденцию со снижением рождаемости за последние 10 лет, что, по их словам, может привести к демографической катастрофе. Они отметили, что средний возраст матери при рождении первого ребенка постепенно движется к 30 годам, а почти 40% женщин отказываются от рождения детей из-за материального положения и жилищных условий. Еще одним фактором сложившейся ситуации депутаты назвали стремление женщин стать финансово независимыми и построить карьеру.