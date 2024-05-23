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В РФ предложили выплачивать женщинам 200 000 рублей за рождение детей до 25 лет

Ведомости

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о выплате женщинам 200 000 руб. за рождение ребенка до 25 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Единовременное пособие предлагается выплачивать вне зависимости от материального положения матери и за каждого ребенка, рожденного до 25 лет. В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2025 г.

Авторы инициативы указали на тенденцию со снижением рождаемости за последние 10 лет, что, по их словам, может привести к демографической катастрофе. Они отметили, что средний возраст матери при рождении первого ребенка постепенно движется к 30 годам, а почти 40% женщин отказываются от рождения детей из-за материального положения и жилищных условий. Еще одним фактором сложившейся ситуации депутаты назвали стремление женщин стать финансово независимыми и построить карьеру.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов пояснил ТАСС, что законопроект направлен на увеличение рождаемости именно в молодых семьях. По его словам, выплата 200 000 руб. может стать определенным подспорьем, чтобы на первое время обеспечить всем необходимым ребенка и мать.

12 мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что количество женщин в России репродуктивного возраста будет снижаться. В связи с этим она призвала выработать адекватные меры, которые поддержат семьи, они будут направлены на то, чтобы переломить существующие «репродуктивные установки».

В марте Голикова говорила, что россиянкам следует рожать первого ребенка до 24 лет, поскольку «настоящий репродуктивный возраст женщины короток». Сейчас средний возраст рождения детей в России, по ее словам, 26 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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