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Издателю «Медузы» грозит штраф за участие в нежелательной организации

Ведомости

На издателя «Медузы» (объявлено в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко составили протокол об участии в нежелательной организации. Это следует из картотеки Черемушкинского районного суда Москвы.

В отношении Тимченко составлен протокол по ст. 20.33 КоАп (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ). Санкция статьи предусматривает штраф для граждан до 15 000 руб., а на должностных лиц – до 50 000 руб.

Протокол зарегистрирован в суде 2 мая, дата рассмотрения дела об административном правонарушении пока не объявлена.

Деятельность «Медузы» была объявлена нежелательной в России в январе прошлого года, об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Тогда же Минюст внес наименование проекта в соответствующий перечень.

Ранее 27 мая комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ответственности за участие в любых нежелательных организациях. Поправки предлагаются в ст. 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ. Авторы выступают за то, чтобы убрать из этих статей понятие «неправительственная». В результате за участие в любой нежелательной организации гражданам будет грозить либо штраф до 500 000 руб., либо лишение свободы до четырех лет. Организация ее деятельности будет наказываться сроком до шести лет тюрьмы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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