Издателю «Медузы» грозит штраф за участие в нежелательной организации

Ранее 27 мая комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ответственности за участие в любых нежелательных организациях. Поправки предлагаются в ст. 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ. Авторы выступают за то, чтобы убрать из этих статей понятие «неправительственная». В результате за участие в любой нежелательной организации гражданам будет грозить либо штраф до 500 000 руб., либо лишение свободы до четырех лет. Организация ее деятельности будет наказываться сроком до шести лет тюрьмы.