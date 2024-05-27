Издателю «Медузы» грозит штраф за участие в нежелательной организации
На издателя «Медузы» (объявлено в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко составили протокол об участии в нежелательной организации. Это следует из картотеки Черемушкинского районного суда Москвы.
В отношении Тимченко составлен протокол по ст. 20.33 КоАп (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ). Санкция статьи предусматривает штраф для граждан до 15 000 руб., а на должностных лиц – до 50 000 руб.
Протокол зарегистрирован в суде 2 мая, дата рассмотрения дела об административном правонарушении пока не объявлена.
Деятельность «Медузы» была объявлена нежелательной в России в январе прошлого года, об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Тогда же Минюст внес наименование проекта в соответствующий перечень.
Ранее 27 мая комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ответственности за участие в любых нежелательных организациях. Поправки предлагаются в ст. 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ. Авторы выступают за то, чтобы убрать из этих статей понятие «неправительственная». В результате за участие в любой нежелательной организации гражданам будет грозить либо штраф до 500 000 руб., либо лишение свободы до четырех лет. Организация ее деятельности будет наказываться сроком до шести лет тюрьмы.