Кабмин выделил 250 млн рублей на компенсацию эвакуации граждан РФ из Палестины
Правительство России выделило МЧС 250 млн руб. на компенсацию расходов по эвакуации граждан из Палестины. Это следует из соответствующего распоряжения, опубликованного на официальном портале правовых актов.
«МЧС России – на оплату расходов авиации МЧС России, связанных с проведением мероприятий по эвакуации граждан из зоны палестино-израильского конфликта, а также по доставке гуманитарных грузов в Арабскую Республику Египет для населения сектора Газа (государство Палестина) и в государство Ливия, в размере 250 121,4 руб.», – сказано в документе.
В декабре 2023 г. завершилась эвакуация россиян из сектора Газа. Тогда глава МЧС Александр Куренков во время оперативного совещания отчитался, что все заявки о помощи в эвакуации, которые поступили через МИД, выполнены. Всего на тот момент российские спасатели эвакуировали 1124 человека из зоны палестино-израильского конфликта.
Оперативная группа МЧС России начала работать в Египте в ноябре 2023 г. 12 ноября МЧС России сообщило о начале эвакуации российских граждан из Газы.