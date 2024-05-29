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Кабмин выделил 250 млн рублей на компенсацию эвакуации граждан РФ из Палестины

Ведомости

Правительство России выделило МЧС 250 млн руб. на компенсацию расходов по эвакуации граждан из Палестины. Это следует из соответствующего распоряжения, опубликованного на официальном портале правовых актов.

«МЧС России – на оплату расходов авиации МЧС России, связанных с проведением мероприятий по эвакуации граждан из зоны палестино-израильского конфликта, а также по доставке гуманитарных грузов в Арабскую Республику Египет для населения сектора Газа (государство Палестина) и в государство Ливия, в размере 250 121,4 руб.», – сказано в документе.

В декабре 2023 г. завершилась эвакуация россиян из сектора Газа. Тогда глава МЧС Александр Куренков во время оперативного совещания отчитался, что все заявки о помощи в эвакуации, которые поступили через МИД, выполнены. Всего на тот момент российские спасатели эвакуировали 1124 человека из зоны палестино-израильского конфликта.

Оперативная группа МЧС России начала работать в Египте в ноябре 2023 г. 12 ноября МЧС России сообщило о начале эвакуации российских граждан из Газы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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