Кабмин выделил 250 млн рублей на компенсацию эвакуации граждан РФ из Палестины

В декабре 2023 г. завершилась эвакуация россиян из сектора Газа. Тогда глава МЧС Александр Куренков во время оперативного совещания отчитался, что все заявки о помощи в эвакуации, которые поступили через МИД, выполнены. Всего на тот момент российские спасатели эвакуировали 1124 человека из зоны палестино-израильского конфликта.