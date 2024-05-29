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РЖД: запрет на высадку животных из пригородных электричек введут в 2024 году

Ведомости

Запрет на высадку животных без хозяев распространят в 2024 г. на все пригородные электрички. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников, пишет ТАСС.

По словам Колесникова, порядок действий работников филиалов ОАО «РЖД» и пригородных пассажирских компаний (ППК) при выявлении животных без владельцев уже довели до всех пригородных компаний. Сейчас для каждой ППК актуализируются соответствующие документы.

Проблему перевозки животных в поездах начали активно обсуждать в начале 2024 г. из-за резонанса после гибели кота Твикса, которого проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург выбросила из вагона в Кирове на 30-градусный мороз. По данным РЖД, Твикс, на которого был оформлен билет, сбежал из купе и оказался без присмотра, после чего «по невыясненным причинам» проводник решил «удалить беспризорное животное из поезда». Спустя неделю кота нашли мертвым.

24 января против проводницы было возбуждено уголовное дело. Позже в РЖД заявили, что теперь при обнаружении сотрудниками ФПК на территории своих подразделений или в поездах дальнего следования животных без владельцев будут предприниматься меры для поиска хозяев. Если обнаружить их не удастся, то животное поместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции и передадут дежурным сотрудникам вокзала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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