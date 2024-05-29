РЖД: запрет на высадку животных из пригородных электричек введут в 2024 году

24 января против проводницы было возбуждено уголовное дело. Позже в РЖД заявили, что теперь при обнаружении сотрудниками ФПК на территории своих подразделений или в поездах дальнего следования животных без владельцев будут предприниматься меры для поиска хозяев. Если обнаружить их не удастся, то животное поместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции и передадут дежурным сотрудникам вокзала.