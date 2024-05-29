РЖД: запрет на высадку животных из пригородных электричек введут в 2024 году
По словам Колесникова, порядок действий работников филиалов ОАО «РЖД» и пригородных пассажирских компаний (ППК) при выявлении животных без владельцев уже довели до всех пригородных компаний. Сейчас для каждой ППК актуализируются соответствующие документы.
Проблему перевозки животных в поездах начали активно обсуждать в начале 2024 г. из-за резонанса после гибели кота Твикса, которого проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург выбросила из вагона в Кирове на 30-градусный мороз. По данным РЖД, Твикс, на которого был оформлен билет, сбежал из купе и оказался без присмотра, после чего «по невыясненным причинам» проводник решил «удалить беспризорное животное из поезда». Спустя неделю кота нашли мертвым.
24 января против проводницы было возбуждено уголовное дело. Позже в РЖД заявили, что теперь при обнаружении сотрудниками ФПК на территории своих подразделений или в поездах дальнего следования животных без владельцев будут предприниматься меры для поиска хозяев. Если обнаружить их не удастся, то животное поместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции и передадут дежурным сотрудникам вокзала.