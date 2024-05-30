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ГП: 35 сотрудников ФСИН привлечены к дисциплинарной ответственности

Ведомости

Генеральная прокуратура по итогам 2023 г. выявила «системные просчеты» в деятельности уголовно-исполнительных инспекций и исправительных центров, в связи с чем вынесла представление директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Ведомство, в свою очередь, провело проверки и привлекло к дисциплинарной ответственности 35 сотрудников. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.  

«ФСИН приняты меры по исполнению требований прокуратуры. Даны соответствующие поручения, направленные на повышение эффективности организации ведомственного контроля. По результатам служебных проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 35 должностных лиц», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В чем именно выразились «упущения» ФСИН, которые привели к «системным просчетам» в работе уголовно-исполнительных инспекций и исправительных центров, не уточняется.

20 апреля журналистка и правозащитница Ева Меркачева сообщила, что заключенные в исправительной колонии (ИК) № 6 города Соль-Илецк Оренбургской области, также известной как «Черный дельфин», жалуются на избиения и пытки. 23 апреля директор ФСИН России Аркадий Гостев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сказал, что комиссия из центрального аппарата ведомства проверит сведения о нарушениях, передавал ТАСС. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой также провел проверку на условия содержания арестантов в ИК №6.

В своей публикации на сайте «Московского комсомольца» Меркачева 20 мая сообщила, что в ходе проверок было установлено применение одним из сотрудников колонии недозволенных методов к заключенным. Против него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, суд отправил его под домашний арест. По словам правозащитницы, именно на этого сотрудника жаловались заключенные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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