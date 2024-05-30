ГП: 35 сотрудников ФСИН привлечены к дисциплинарной ответственности

20 апреля журналистка и правозащитница Ева Меркачева сообщила, что заключенные в исправительной колонии (ИК) № 6 города Соль-Илецк Оренбургской области, также известной как «Черный дельфин», жалуются на избиения и пытки. 23 апреля директор ФСИН России Аркадий Гостев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сказал, что комиссия из центрального аппарата ведомства проверит сведения о нарушениях, передавал ТАСС. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой также провел проверку на условия содержания арестантов в ИК №6.