ГП: 35 сотрудников ФСИН привлечены к дисциплинарной ответственности
Генеральная прокуратура по итогам 2023 г. выявила «системные просчеты» в деятельности уголовно-исполнительных инспекций и исправительных центров, в связи с чем вынесла представление директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Ведомство, в свою очередь, провело проверки и привлекло к дисциплинарной ответственности 35 сотрудников. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
«ФСИН приняты меры по исполнению требований прокуратуры. Даны соответствующие поручения, направленные на повышение эффективности организации ведомственного контроля. По результатам служебных проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 35 должностных лиц», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В чем именно выразились «упущения» ФСИН, которые привели к «системным просчетам» в работе уголовно-исполнительных инспекций и исправительных центров, не уточняется.
20 апреля журналистка и правозащитница Ева Меркачева сообщила, что заключенные в исправительной колонии (ИК) № 6 города Соль-Илецк Оренбургской области, также известной как «Черный дельфин», жалуются на избиения и пытки. 23 апреля директор ФСИН России Аркадий Гостев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сказал, что комиссия из центрального аппарата ведомства проверит сведения о нарушениях, передавал ТАСС. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой также провел проверку на условия содержания арестантов в ИК №6.
В своей публикации на сайте «Московского комсомольца» Меркачева 20 мая сообщила, что в ходе проверок было установлено применение одним из сотрудников колонии недозволенных методов к заключенным. Против него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, суд отправил его под домашний арест. По словам правозащитницы, именно на этого сотрудника жаловались заключенные.