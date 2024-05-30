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Путин: после окончания спецоперации все встанет на свои места

Ведомости

После завершения специальной военной операции все встанет на свои места. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

О специальной военной операции президент высказался, беседуя с семьей из Донецкой народной республики (ДНР), воспитывающей 10 детей. Многодетные родители признались Путину, что им было бы легче, если бы они знали в 2014 г., что ДНР войдет в состав России, а также когда закончится спецоперация.

«В конечном итоге все встанет на свои места и дети ваши найдут свои места в жизни, уверен», – сказал Путин.

30 мая президент провел по видеосвязи встречу с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», а также с матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня». В мероприятии также приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. На встрече глава государства подчеркнул, что родители должны быть уверены в готовности государства оказать им необходимую поддержку. Он отметил, что за последние годы доля многодетных семей в России увеличилась примерно на 26% и достигла более 2 млн.

С 1 июля 2024 г. в РФ заработает реестр многодетных семей. Как заявлял в марте министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, реестр позволит упростить процедуру взаимодействия со всеми органами, которые предоставляют многодетным семьям меры поддержки. По его словам, в стране будет сформирован «исчерпывающий полный перечень» всех многодетных семей по единым критериям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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