Путин: после окончания спецоперации все встанет на свои места
После завершения специальной военной операции все встанет на свои места. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».
О специальной военной операции президент высказался, беседуя с семьей из Донецкой народной республики (ДНР), воспитывающей 10 детей. Многодетные родители признались Путину, что им было бы легче, если бы они знали в 2014 г., что ДНР войдет в состав России, а также когда закончится спецоперация.
«В конечном итоге все встанет на свои места и дети ваши найдут свои места в жизни, уверен», – сказал Путин.
30 мая президент провел по видеосвязи встречу с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», а также с матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня». В мероприятии также приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. На встрече глава государства подчеркнул, что родители должны быть уверены в готовности государства оказать им необходимую поддержку. Он отметил, что за последние годы доля многодетных семей в России увеличилась примерно на 26% и достигла более 2 млн.
С 1 июля 2024 г. в РФ заработает реестр многодетных семей. Как заявлял в марте министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, реестр позволит упростить процедуру взаимодействия со всеми органами, которые предоставляют многодетным семьям меры поддержки. По его словам, в стране будет сформирован «исчерпывающий полный перечень» всех многодетных семей по единым критериям.