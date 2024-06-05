Спрос на отели в Санкт-Петербурге на время ПМЭФа вырос на четверть

Наибольший интерес к форуму проявили финансовые и консалтинговые компании, а также представителей ритейла и FMCG-компаний. Большая часть делегатов – 51% – остановились в отелях категории «четыре звезды» (50% – в 2023 г., 43% – в 2019 г.). Стоимость размещения там в среднем составила 12 000 руб. Трехзвездочные гостиницы выбрали 24% бизнес-туристов (22% – в 2023 г., 28% – в 2019 г.). Средняя стоимость номера на период форума – 10 800 руб. Востребованность пятизвездочных отелей в этом году выросла на 25%, их доля составила 16%. В среднем номер в пятизвездочном отеле Санкт-Петербурга в период форума обошелся в 157 000 руб. за ночь.