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Спрос на отели в Санкт-Петербурге на время ПМЭФа вырос на четверть

Ведомости

Число делегатов, отправившихся в Санкт-Петербург на период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), выросло по сравнению с 2023 г. на четверть. Спрос на размещение в отелях превзошел показатели 2019 г. на 29%, сообщила пресс-служба группы компаний «Аэроклуб».

Наибольший интерес к форуму проявили финансовые и консалтинговые компании, а также представителей ритейла и FMCG-компаний. Большая часть делегатов – 51% – остановились в отелях категории «четыре звезды» (50% – в 2023 г., 43% – в 2019 г.). Стоимость размещения там в среднем составила 12 000 руб. Трехзвездочные гостиницы выбрали 24% бизнес-туристов (22% – в 2023 г., 28% – в 2019 г.). Средняя стоимость номера на период форума – 10 800 руб. Востребованность пятизвездочных отелей в этом году выросла на 25%, их доля составила 16%. В среднем номер в пятизвездочном отеле Санкт-Петербурга в период форума обошелся в 157 000 руб. за ночь.

Самым дорогим бронированием на период ПМЭФа стало проживание представителя добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики в пятизвездочном отеле в центре Санкт-Петербурга. Компания заплатила за проживание сотрудника в номере Superior с видом на город 2,2 млн руб. за четыре ночи.

Самый дорогой авиабилет стоил 840 000 руб. – за перелет из Брисбена (Австралия) в Петербург и обратно бизнес-классом. Его оплатила компания, оказывающая финансовые и консалтинговые услуги.

27-й ПМЭФ стартовал 5 июня. Он проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». На этой площадке мероприятие проводится с 2016 г. Тема этого года заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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