Спрос на отели в Санкт-Петербурге на время ПМЭФа вырос на четверть
Число делегатов, отправившихся в Санкт-Петербург на период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), выросло по сравнению с 2023 г. на четверть. Спрос на размещение в отелях превзошел показатели 2019 г. на 29%, сообщила пресс-служба группы компаний «Аэроклуб».
Наибольший интерес к форуму проявили финансовые и консалтинговые компании, а также представителей ритейла и FMCG-компаний. Большая часть делегатов – 51% – остановились в отелях категории «четыре звезды» (50% – в 2023 г., 43% – в 2019 г.). Стоимость размещения там в среднем составила 12 000 руб. Трехзвездочные гостиницы выбрали 24% бизнес-туристов (22% – в 2023 г., 28% – в 2019 г.). Средняя стоимость номера на период форума – 10 800 руб. Востребованность пятизвездочных отелей в этом году выросла на 25%, их доля составила 16%. В среднем номер в пятизвездочном отеле Санкт-Петербурга в период форума обошелся в 157 000 руб. за ночь.
Самым дорогим бронированием на период ПМЭФа стало проживание представителя добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики в пятизвездочном отеле в центре Санкт-Петербурга. Компания заплатила за проживание сотрудника в номере Superior с видом на город 2,2 млн руб. за четыре ночи.
Самый дорогой авиабилет стоил 840 000 руб. – за перелет из Брисбена (Австралия) в Петербург и обратно бизнес-классом. Его оплатила компания, оказывающая финансовые и консалтинговые услуги.
27-й ПМЭФ стартовал 5 июня. Он проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». На этой площадке мероприятие проводится с 2016 г. Тема этого года заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста».