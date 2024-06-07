«Сбер»: около 10 млрд записей о персональных данных есть в открытом доступе
С начала года зафиксировано свыше 500 млн утечек в сеть персональных данных, а всего около 10 млрд записей находится в открытом доступе. Об этом сообщил вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь на панельной дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Цифровая приватность нарушена, и нам всем предстоит это осознать и создать те инструменты, которые позволят построить архитектуру Privacy by Design. Наверное, у нас не получится добиться этого сегодня, но мы должны думать о будущем. На самом деле в нашей стране уже много сделано и делается», – сказал Лебедь.
По его словам, сейчас мошенникам достаточно знать имя, фамилию и номер телефона жертвы, а дальше используются приемы социальной инженерии. В цифровом мире невозможно спрятаться, отметил вице-президент, поскольку любое действие оставляет след – на серверах, в приложениях и социальных сетях. Начинается это с детства: 11% детей в возрасте пяти лет используют гаджеты, но еще не знают о правилах безопасности.
В апреле «Ведомости» со ссылкой на статистику Министерства внутренних дел России писали, что в январе – феврале продолжился рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их количество увеличилось на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
В мае глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе выступления в Совете Федерации сообщил, что в 2023 г. в стране совершено 680 000 преступлений с использованием информационных технологий, что выше на 30% показателя 2022 г. Общая сумма ущерба составила 156 млрд руб.