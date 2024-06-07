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«Сбер»: около 10 млрд записей о персональных данных есть в открытом доступе

Ведомости

С начала года зафиксировано свыше 500 млн утечек в сеть персональных данных, а всего около 10 млрд записей находится в открытом доступе. Об этом сообщил вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь на панельной дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

«Цифровая приватность нарушена, и нам всем предстоит это осознать и создать те инструменты, которые позволят построить архитектуру Privacy by Design. Наверное, у нас не получится добиться этого сегодня, но мы должны думать о будущем. На самом деле в нашей стране уже много сделано и делается», – сказал Лебедь.

По его словам, сейчас мошенникам достаточно знать имя, фамилию и номер телефона жертвы, а дальше используются приемы социальной инженерии. В цифровом мире невозможно спрятаться, отметил вице-президент, поскольку любое действие оставляет след – на серверах, в приложениях и социальных сетях. Начинается это с детства: 11% детей в возрасте пяти лет используют гаджеты, но еще не знают о правилах безопасности.

В апреле «Ведомости» со ссылкой на статистику Министерства внутренних дел России писали, что в январе – феврале продолжился рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их количество увеличилось на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

В мае глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе выступления в Совете Федерации сообщил, что в 2023 г. в стране совершено 680 000 преступлений с использованием информационных технологий, что выше на 30% показателя 2022 г. Общая сумма ущерба составила 156 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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