«Сбер»: около 10 млрд записей о персональных данных есть в открытом доступе

«Цифровая приватность нарушена, и нам всем предстоит это осознать и создать те инструменты, которые позволят построить архитектуру Privacy by Design. Наверное, у нас не получится добиться этого сегодня, но мы должны думать о будущем. На самом деле в нашей стране уже много сделано и делается», – сказал Лебедь.