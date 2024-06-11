Москалькова просит освободить российских бойцов от выплат процентов по кредитам

10 июня Москалькова представила президенту России Владимиру Путину ежегодный доклад о правах человека. Она отметила, что в этом году 52% граждан России считают, что их права защищены. Для сравнения: 10 лет назад такого мнения придерживались только 32% населения. Кроме того, на данный момент поступает много обращений, которые связаны с пропавшими без вести, пленными, выплатами и оказанием медицинской помощи.