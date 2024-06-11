Москалькова просит освободить российских бойцов от выплат процентов по кредитам
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила правительство освободить от выплаты процентов по кредитам бойцов, которые участвуют в специальной военной операции. Это следует из доклада УПЧ, размещенного на официальном сайте.
В докладе отмечается, что участники специальной военной операции сталкиваются с некоторыми проблемами в соблюдении и защите прав. В частности, это уплата долгов по кредитам и задолженности ЖКХ по возвращении домой, а также предоставление выплат членам семьи бойца в связи с его гибелью. Последняя проблема наблюдается в случае, если адрес регистрации родственников отличается от регистрации погибшего.
Москалькова предложила правительству рассмотреть упрощение процедуры выплат участникам спецоперации. Кроме того, в случае гибели бойца предлагается включить совершеннолетних детей в состав получателей единовременной выплаты. Москалькова посчитала нужным сократить сроки рассмотрения обращений, которые касаются мобилизации, защиты прав участников спецоперации и их семей. Она также предложила освободить от налога на имущество семьи участников спецоперации.
10 июня Москалькова представила президенту России Владимиру Путину ежегодный доклад о правах человека. Она отметила, что в этом году 52% граждан России считают, что их права защищены. Для сравнения: 10 лет назад такого мнения придерживались только 32% населения. Кроме того, на данный момент поступает много обращений, которые связаны с пропавшими без вести, пленными, выплатами и оказанием медицинской помощи.