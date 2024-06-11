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Москалькова просит освободить российских бойцов от выплат процентов по кредитам

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила правительство освободить от выплаты процентов по кредитам бойцов, которые участвуют в специальной военной операции. Это следует из доклада УПЧ, размещенного на официальном сайте.

В докладе отмечается, что участники специальной военной операции сталкиваются с некоторыми проблемами в соблюдении и защите прав. В частности, это уплата долгов по кредитам и задолженности ЖКХ по возвращении домой, а также предоставление выплат членам семьи бойца в связи с его гибелью. Последняя проблема наблюдается в случае, если адрес регистрации родственников отличается от регистрации погибшего.

Москалькова предложила правительству рассмотреть упрощение процедуры выплат участникам спецоперации. Кроме того, в случае гибели бойца предлагается включить совершеннолетних детей в состав получателей единовременной выплаты. Москалькова посчитала нужным сократить сроки рассмотрения обращений, которые касаются мобилизации, защиты прав участников спецоперации и их семей. Она также предложила освободить от налога на имущество семьи участников спецоперации.

10 июня Москалькова представила президенту России Владимиру Путину ежегодный доклад о правах человека. Она отметила, что в этом году 52% граждан России считают, что их права защищены. Для сравнения: 10 лет назад такого мнения придерживались только 32% населения. Кроме того, на данный момент поступает много обращений, которые связаны с пропавшими без вести, пленными, выплатами и оказанием медицинской помощи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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