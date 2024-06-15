На Троекуровском кладбище открыли памятник модельеру Юдашкину

Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа, его коллекции регулярно участвовали в европейских показах моды. Он создавал коллекции для олимпийской сборной России и парадную форму российской армии. В разные годы модельер одевал многих российских знаменитостей, в том числе Аллу Пугачеву, которая прилетала в Россию на похороны Юдашкина.