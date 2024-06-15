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На Троекуровском кладбище открыли памятник модельеру Юдашкину

Ведомости

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония открытия памятника на могиле модельера Валентина Юдашкина, который умер в мае прошлого года. Об том сообщает «РИА Новости».

Церемонию посетили близкие Юдашкина, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой, народные артисты РФ Игорь Крутой, Александр Розенбаум и другие.

Монумент выполнен в полный рост из бронзы и гранита, у его подножия изображены ткань и ножницы, пишет агентство. На церемонии присутствовал автор памятника народный художник России Андрей Ковальчук. 

Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа, его коллекции регулярно участвовали в европейских показах моды. Он создавал коллекции для олимпийской сборной России и парадную форму российской армии. В разные годы модельер одевал многих российских знаменитостей, в том числе Аллу Пугачеву, которая прилетала в Россию на похороны Юдашкина.

Юдашкин скончался 2 мая 2023 г. на 59-м году жизни после тяжелой болезни. В Кремле отмечали большой вклад дизайнера в развитие отечественного искусства. Могила модельера расположена на так называемой Аллее деятелей искусств. Недалеко от него похоронены, например, режиссер Борис Грачевский и актриса Зинаида Кириенко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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