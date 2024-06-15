На Троекуровском кладбище открыли памятник модельеру Юдашкину
На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония открытия памятника на могиле модельера Валентина Юдашкина, который умер в мае прошлого года. Об том сообщает «РИА Новости».
Церемонию посетили близкие Юдашкина, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой, народные артисты РФ Игорь Крутой, Александр Розенбаум и другие.
Монумент выполнен в полный рост из бронзы и гранита, у его подножия изображены ткань и ножницы, пишет агентство. На церемонии присутствовал автор памятника народный художник России Андрей Ковальчук.
Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа, его коллекции регулярно участвовали в европейских показах моды. Он создавал коллекции для олимпийской сборной России и парадную форму российской армии. В разные годы модельер одевал многих российских знаменитостей, в том числе Аллу Пугачеву, которая прилетала в Россию на похороны Юдашкина.
Юдашкин скончался 2 мая 2023 г. на 59-м году жизни после тяжелой болезни. В Кремле отмечали большой вклад дизайнера в развитие отечественного искусства. Могила модельера расположена на так называемой Аллее деятелей искусств. Недалеко от него похоронены, например, режиссер Борис Грачевский и актриса Зинаида Кириенко.