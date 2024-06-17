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Суд не удовлетворил иск Блиновской по решению инспекции ФНС

Ведомости

Девятый Арбитражный апелляционный суд не удовлетворил иск блогера Елены Блиновской о признании незаконным решения инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) по Москве о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.

«В удовлетворении требований Блиновской Елены Олеговны отказать полностью», – говорится в решении судьи (цитата по ТАСС).

31 мая Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве.

Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации более 43 млн руб., приобретенных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). ТАСС писал, что следствие расширило обвинение Блиновским, увеличив в окончательной редакции размер легализованных средств и имущества, приобретенных преступным путем, с 43 млн до более 700 млн руб.

В декабре 2023 г. блогер попросила Арбитражный суд Москвы признать недействительным решение столичной налоговой инспекции № 6. Суд отклонил иск Блиновской 2 апреля.

Изначально Блиновская находилась под домашним арестом, но 22 января суд отправил блогера в СИЗО, поскольку та пренебрегла наложенными на нее запретами. В апреле Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 26 июля. Она пыталась оспорить это решение, аргументируя тем, что погасила более 140 млн руб. долгов по налогам, но суд принял решение оставить блогера под стражей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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