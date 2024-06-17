Суд не удовлетворил иск Блиновской по решению инспекции ФНС
Девятый Арбитражный апелляционный суд не удовлетворил иск блогера Елены Блиновской о признании незаконным решения инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) по Москве о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.
«В удовлетворении требований Блиновской Елены Олеговны отказать полностью», – говорится в решении судьи (цитата по ТАСС).
Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации более 43 млн руб., приобретенных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). ТАСС писал, что следствие расширило обвинение Блиновским, увеличив в окончательной редакции размер легализованных средств и имущества, приобретенных преступным путем, с 43 млн до более 700 млн руб.
Изначально Блиновская находилась под домашним арестом, но 22 января суд отправил блогера в СИЗО, поскольку та пренебрегла наложенными на нее запретами. В апреле Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 26 июля. Она пыталась оспорить это решение, аргументируя тем, что погасила более 140 млн руб. долгов по налогам, но суд принял решение оставить блогера под стражей.