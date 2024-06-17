Суд не удовлетворил иск Блиновской по решению инспекции ФНС

Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации более 43 млн руб., приобретенных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). ТАСС писал, что следствие расширило обвинение Блиновским, увеличив в окончательной редакции размер легализованных средств и имущества, приобретенных преступным путем, с 43 млн до более 700 млн руб.