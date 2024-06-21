В Черногории и других балканских странах почти полностью пропал свет

Масштабные отключения электроэнергии произошли в Боснии и Герцеговине (БиГ), Албании и в части Ховартии. Электричества нет в таких регионах БиГ, как Сараево, Зеница и Баня-Лука. Среди хорватских городов, которые остались без электричества, Дубровник, Омиш, Макарска, Задар и острова в Адриатическом море. Gazeta Shqiptare сообщает, что в Албании отключение электроэнергии также затронуло большую часть городов, среди них Тирана, Дуррес, Саранда и Шкодер.