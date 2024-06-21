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В Черногории и других балканских странах почти полностью пропал свет

Ведомости

В Черногории, Албании, Хорватии и Боснии и Герцеговине почти полностью пропал свет, сообщает издание Vijesti со ссылкой на генерального директора черногорской системы электропередачи (CGES) Ивана Асановича.

«Причина пока не известна, CGES работает над решением проблемы и обеспечением энергоснабжения всех потребителей Черногории», – сказал он. Асанович добавил, что основная цель – наладить нормальную работу передающей сети и межсетевых связей. Из-за перебоев в работе регионального масштаба свет пропал во всей Черногории, за исключением северной части страны.

Масштабные отключения электроэнергии произошли в Боснии и Герцеговине (БиГ), Албании и в части Ховартии. Электричества нет в таких регионах БиГ, как Сараево, Зеница и Баня-Лука. Среди хорватских городов, которые остались без электричества, Дубровник, Омиш, Макарска, Задар и острова в Адриатическом море. Gazeta Shqiptare сообщает, что в Албании отключение электроэнергии также затронуло большую часть городов, среди них Тирана, Дуррес, Саранда и Шкодер.

20 июня стало известно, что более 18 млн жителей Эквадора остались без света из-за отключения электричества по всей стране. Причиной перебоев стала авария на линии электропередачи. Ранее сообщалось, что страна в апреле боролась с засухой, которая повлияла на выработку гидроэлектроэнергии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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