В Черногории и других балканских странах почти полностью пропал свет
В Черногории, Албании, Хорватии и Боснии и Герцеговине почти полностью пропал свет, сообщает издание Vijesti со ссылкой на генерального директора черногорской системы электропередачи (CGES) Ивана Асановича.
«Причина пока не известна, CGES работает над решением проблемы и обеспечением энергоснабжения всех потребителей Черногории», – сказал он. Асанович добавил, что основная цель – наладить нормальную работу передающей сети и межсетевых связей. Из-за перебоев в работе регионального масштаба свет пропал во всей Черногории, за исключением северной части страны.
Масштабные отключения электроэнергии произошли в Боснии и Герцеговине (БиГ), Албании и в части Ховартии. Электричества нет в таких регионах БиГ, как Сараево, Зеница и Баня-Лука. Среди хорватских городов, которые остались без электричества, Дубровник, Омиш, Макарска, Задар и острова в Адриатическом море. Gazeta Shqiptare сообщает, что в Албании отключение электроэнергии также затронуло большую часть городов, среди них Тирана, Дуррес, Саранда и Шкодер.
20 июня стало известно, что более 18 млн жителей Эквадора остались без света из-за отключения электричества по всей стране. Причиной перебоев стала авария на линии электропередачи. Ранее сообщалось, что страна в апреле боролась с засухой, которая повлияла на выработку гидроэлектроэнергии.