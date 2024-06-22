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ТАСС: против Татьяны Лазаревой может быть возбуждено еще одно дело

Ведомости

Следователи могут возбудить еще одно уголовное дело против телеведущей и актрисы Татьяны Лазаревой (признана иноагентом в России). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, правоохранители могут возбудить дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, которые предусмотрены законодательством РФ об иностранных агентах). Источник ТАСС сообщил, что основания для этого есть, Лазаревой может грозить до двух лет колонии.

Минюст признал Лазареву иноагентом 22 июля 2022 г. В октябре того же года Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение о включении телеведущей в реестр иноагентов. Лазарева неоднократно критиковала проведение спецоперации России на Украине. Сейчас она живет в Испании.

17 мая МВД России возбудило в отношении Лазаревой дело по ст. 205.2 УК РФ – публичный призыв или оправдание терроризма. Максимальное наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы. 13 июня телеведущую объявили в розыск по уголовной статье, а 19 июня Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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