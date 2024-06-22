ТАСС: против Татьяны Лазаревой может быть возбуждено еще одно дело
Следователи могут возбудить еще одно уголовное дело против телеведущей и актрисы Татьяны Лазаревой (признана иноагентом в России). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По информации агентства, правоохранители могут возбудить дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, которые предусмотрены законодательством РФ об иностранных агентах). Источник ТАСС сообщил, что основания для этого есть, Лазаревой может грозить до двух лет колонии.
Минюст признал Лазареву иноагентом 22 июля 2022 г. В октябре того же года Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение о включении телеведущей в реестр иноагентов. Лазарева неоднократно критиковала проведение спецоперации России на Украине. Сейчас она живет в Испании.
17 мая МВД России возбудило в отношении Лазаревой дело по ст. 205.2 УК РФ – публичный призыв или оправдание терроризма. Максимальное наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы. 13 июня телеведущую объявили в розыск по уголовной статье, а 19 июня Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.