ТАСС: против Татьяны Лазаревой может быть возбуждено еще одно дело

По информации агентства, правоохранители могут возбудить дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, которые предусмотрены законодательством РФ об иностранных агентах). Источник ТАСС сообщил, что основания для этого есть, Лазаревой может грозить до двух лет колонии.