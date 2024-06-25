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Мосгорсуд оставил в силе заочный арест феминистки Маршенкуловой

Ведомости

Московский городской суд оставил постановление Перовского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в видео заочного ареста в отношении феминистки Залины Маршенкуловой. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

17 мая Перовский суд Москвы заочно арестовал автора феминистского Telegram-канала «Женская власть» Маршенкулову по делу об оправдании терроризма. Уточнялось, что арест сроком на два месяца начнется с момента ее фактического задержания или с момента ее передачи российским правоохранителям в случае экстрадиции или депортации.

Маршенкулова также была объявлена в розыск.

В апреле СК заочно предъявил ей обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Ей грозит до семи лет лишения свободы. Поводом для возбуждения уголовного дела стали посты Маршенкуловой в Telegram, в которых она оправдывала теракт в Санкт-Петербурге в апреле 2023 г., при котором погиб военкор-блогер Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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