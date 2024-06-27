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Десять пострадавших при теракте в Дагестане переведены в медсанчасть

Ведомости

В Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале остаются шесть пострадавших при терактах, 10 человек переведены в медико-санитарную часть МВД по Дагестану. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека республики Запир Алхасов в своем Telegram-канале.

О состоянии раненых омбудсмену рассказали начальник медико-санитарной части Магомед Магомедов и начальник хирургического отделения Амир-Али Магомедов. Девять пострадавших находятся в отделении хирургии, один остается в неврологии.

«Состояние пациентов стабильное, все они идут на поправку», – уточнил Алхасов.

Омбудсмен также посетил раненых. Из шести пострадавших пятеро являются сотрудниками правоохранительных органов. Один из раненых находится в стабильно-тяжелом состоянии, остальные стабильны и поправляются.

К уполномоченному по правам человека обратились с просьбой оказать содействие в устройстве ребенка в детский сад и спросили по обеспечению жильем одного из пострадавших правоохранителей. Вопросы взяты на контроль омбудсмена. Алхасов также посетил синагогу и церковь, пострадавшие в результате терактов.

Теракт в Дагестане произошел вечером 23 июня. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным минздрава республики, погиб 21 человек, включая 16 полицейских.

24 июня глава республики Сергей Меликов заявил, что семьям погибших при терактах в Дагестане выплатят по 1 млн руб., а пострадавшим в зависимости от степени тяжести будет оказана помощь до 500 000 руб. Меликов также рассказал, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья и племянник участвовали в терактах в республике, отправлен в отставку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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