Десять пострадавших при теракте в Дагестане переведены в медсанчасть
В Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале остаются шесть пострадавших при терактах, 10 человек переведены в медико-санитарную часть МВД по Дагестану. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека республики Запир Алхасов в своем Telegram-канале.
О состоянии раненых омбудсмену рассказали начальник медико-санитарной части Магомед Магомедов и начальник хирургического отделения Амир-Али Магомедов. Девять пострадавших находятся в отделении хирургии, один остается в неврологии.
«Состояние пациентов стабильное, все они идут на поправку», – уточнил Алхасов.
Омбудсмен также посетил раненых. Из шести пострадавших пятеро являются сотрудниками правоохранительных органов. Один из раненых находится в стабильно-тяжелом состоянии, остальные стабильны и поправляются.
К уполномоченному по правам человека обратились с просьбой оказать содействие в устройстве ребенка в детский сад и спросили по обеспечению жильем одного из пострадавших правоохранителей. Вопросы взяты на контроль омбудсмена. Алхасов также посетил синагогу и церковь, пострадавшие в результате терактов.
Теракт в Дагестане произошел вечером 23 июня. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным минздрава республики, погиб 21 человек, включая 16 полицейских.
24 июня глава республики Сергей Меликов заявил, что семьям погибших при терактах в Дагестане выплатят по 1 млн руб., а пострадавшим в зависимости от степени тяжести будет оказана помощь до 500 000 руб. Меликов также рассказал, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья и племянник участвовали в терактах в республике, отправлен в отставку.