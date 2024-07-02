Муфтият Дагестана не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба
Муфтият Дагестана не увидел достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба, заявил руководитель отдела фетв Ахмед-Хаджи Исаев. Его слова приводятся в Telegram-канале религиозной организации.
При этом он допустил введение локального запрета на ношение никаба в определенных ситуациях.
«Однако данный запрет должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер. Примеров подобной практике в исламе достаточно», – подчеркнул Исаев.
1 июля муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев заявлял, что в ближайшие дни муфтият вынесет фетву о запрете ношения никабов в республике.
29 июня запрет ношения никабов поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.