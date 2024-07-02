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Муфтият Дагестана не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба

Ведомости

Муфтият Дагестана не увидел достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба, заявил руководитель отдела фетв Ахмед-Хаджи Исаев. Его слова приводятся в Telegram-канале религиозной организации.

При этом он допустил введение локального запрета на ношение никаба в определенных ситуациях.

«Однако данный запрет должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер. Примеров подобной практике в исламе достаточно», – подчеркнул Исаев.

1 июля муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев заявлял, что в ближайшие дни муфтият вынесет фетву о запрете ношения никабов в республике.

20 мая глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев выступил с призывом о запрете ношения никабов в России. 25 мая глава Дагестана Сергей Меликов также выступил против ношения никабов из соображений безопасности. 

29 июня запрет ношения никабов поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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