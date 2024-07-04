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Пранкерам Вовану и Лексусу вручили госнаграды в Кремле

Ведомости

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, получили государственные награды в Кремле. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу политика и писателя Захара Прилепина.

Награждение состоялось 3 июля. За какие заслуги пранкеры получили госнаграды, не уточняется. Из Telegram-канала Прилепина следует, что он также был удостоен ордена Мужества и ведомственной медали от Минобороны России «За укрепление боевого содружества».

Вован и Лексус известны своими пранками над известными людьми. После начала российской спецоперации на Украине они регулярно публикуют видео разговоров, в которых от лица других людей обсуждают конфликт и спрашивают собеседников об их позиции. В частности, из опубликованного пранка над писателем Борисом Акуниным (настоящее имя Григорий Чхартишвили, признан иноагентом в РФ) следовало, что тот поддерживает действия вооруженных сил Украины. После этого в отношении Акунина возбудили уголовное дело по подозрению в оправдании терроризма и распространении фейков об армии, заочно арестовали и внесли в реестр экстремистов и террористов. Сам писатель в своем Telegram-канале назвал пранк провокацией и обвинил Вована и Лексуса в искажении части информации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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