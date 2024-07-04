Пранкерам Вовану и Лексусу вручили госнаграды в Кремле

Вован и Лексус известны своими пранками над известными людьми. После начала российской спецоперации на Украине они регулярно публикуют видео разговоров, в которых от лица других людей обсуждают конфликт и спрашивают собеседников об их позиции. В частности, из опубликованного пранка над писателем Борисом Акуниным (настоящее имя Григорий Чхартишвили, признан иноагентом в РФ) следовало, что тот поддерживает действия вооруженных сил Украины. После этого в отношении Акунина возбудили уголовное дело по подозрению в оправдании терроризма и распространении фейков об армии, заочно арестовали и внесли в реестр экстремистов и террористов. Сам писатель в своем Telegram-канале назвал пранк провокацией и обвинил Вована и Лексуса в искажении части информации.