Чехия обязала россиян предоставлять паспорт с биометрией при въезде в страну

«Безопасность является приоритетом для нашего правительства. Мы не будем ждать очередного акта саботажа. Любой, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать, что он тот, за кого себя выдает. Для россиян наличия небиометрического паспорта будет недостаточно», – написал он в X.