Чехия обязала россиян предоставлять паспорт с биометрией при въезде в страну
Граждане России смогут въехать в Чехию только по загранпаспорту с биометрией, сообщил министр иностранных дел страны Ян Липавский.
«Безопасность является приоритетом для нашего правительства. Мы не будем ждать очередного акта саботажа. Любой, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать, что он тот, за кого себя выдает. Для россиян наличия небиометрического паспорта будет недостаточно», – написал он в X.
Биометрия отсутствует в российских загранпаспортах старого образца. В новых документах, действующих 10 лет, встроен чип с биометрией владельца.
В феврале 2023 г. выдачу загранпаспортов нового образца временно приостановили. Минпромторг РФ объяснил приостановку «донастройкой техпроцессов для удовлетворения возросшего спроса».
Выпуск паспортов с биометрией был возобновлен в июне 2023 г.