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Чехия обязала россиян предоставлять паспорт с биометрией при въезде в страну

Ведомости

Граждане России смогут въехать в Чехию только по загранпаспорту с биометрией, сообщил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

«Безопасность является приоритетом для нашего правительства. Мы не будем ждать очередного акта саботажа. Любой, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать, что он тот, за кого себя выдает. Для россиян наличия небиометрического паспорта будет недостаточно», – написал он в X.

Биометрия отсутствует в российских загранпаспортах старого образца. В новых документах, действующих 10 лет, встроен чип с биометрией владельца.

В феврале 2023 г. выдачу загранпаспортов нового образца временно приостановили. Минпромторг РФ объяснил приостановку «донастройкой техпроцессов для удовлетворения возросшего спроса».

Выпуск паспортов с биометрией был возобновлен в июне 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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