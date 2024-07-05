Умерла народная артистка СССР Лиана Исакадзе

Исакадзе родилась в Тбилиси в 1946 г. Окончила Московскую консерваторию, после чего в 1970 г. стала солисткой Московской филармонии. В 1981 г. приступила к работе дирижера и художественного руководителя Камерного оркестра Грузии. В 1990 г. переехала в Германию вместе с оркестром, где основала Академию струнных инструментов им. Давида Ойстраха. В 1998 г. была в составе жюри Международного конкурса им. Чайковского. В 2009 г. создала камерный оркестр в Германии.