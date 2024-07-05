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Умерла народная артистка СССР Лиана Исакадзе

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Народная артистка СССР, скрипачка, бывшая солистка Московской филармонии Лиана Исакадзе скончалась в возрасте 77 лет. О ее смерти сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе отметил, что творчество Исакадзе внесло вклад в популяризацию классической музыки и «дало имя» грузинским музыкальным традициям в мире. Он подчеркнул, что скрипачка стала легендой своего времени еще при жизни. 

Исакадзе родилась в Тбилиси в 1946 г. Окончила Московскую консерваторию, после чего в 1970 г. стала солисткой Московской филармонии. В 1981 г. приступила к работе дирижера и художественного руководителя Камерного оркестра Грузии. В 1990 г. переехала в Германию вместе с оркестром, где основала Академию струнных инструментов им. Давида Ойстраха. В 1998 г. была в составе жюри Международного конкурса им. Чайковского. В 2009 г. создала камерный оркестр в Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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