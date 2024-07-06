Кабмин утвердил правила организации сопровождаемого проживания инвалидов

По данным правительства, практика сопровождаемого проживания применяется в 84 регионах страны, а подписанное постановление позволит сформировать единые подходы к организации предоставления таких услуг. Организация такого типа проживания является альтернативой стационарной форме социального обслуживания, отметили в правительстве. Там пояснили, что такой формат предназначен для инвалидов старше 18 лет, которые не могут вести самостоятельный образ жизни без посторонней помощи.