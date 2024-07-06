Кабмин утвердил правила организации сопровождаемого проживания инвалидов
Правительство России утвердило правила организации сопровождаемого проживания инвалидов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
По данным правительства, практика сопровождаемого проживания применяется в 84 регионах страны, а подписанное постановление позволит сформировать единые подходы к организации предоставления таких услуг. Организация такого типа проживания является альтернативой стационарной форме социального обслуживания, отметили в правительстве. Там пояснили, что такой формат предназначен для инвалидов старше 18 лет, которые не могут вести самостоятельный образ жизни без посторонней помощи.
Гражданам «в бытовых вопросах и в профессиональной деятельности» будут помогать персональные помощники. Такая практика, как отметили в пресс-службе, позволит инвалидам получить образование или пройти переквалификацию, найти работу и адаптироваться на новом рабочем месте.
Для получения услуги инвалиду либо его представителю нужно подать заявление в орган социальной защиты в своем регионе, решение о предоставлении сопровождаемого проживания должно быть принято в течение 10 календарных дней, следует из постановления.
В мае президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных пенсий по инвалидности и доплат к ним. Ограничение также распространяется на выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств федерального бюджета.