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Кабмин утвердил правила организации сопровождаемого проживания инвалидов

Ведомости

Правительство России утвердило правила организации сопровождаемого проживания инвалидов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

По данным правительства, практика сопровождаемого проживания применяется в 84 регионах страны, а подписанное постановление позволит сформировать единые подходы к организации предоставления таких услуг. Организация такого типа проживания является альтернативой стационарной форме социального обслуживания, отметили в правительстве. Там пояснили, что такой формат предназначен для инвалидов старше 18 лет, которые не могут вести самостоятельный образ жизни без посторонней помощи.

Гражданам «в бытовых вопросах и в профессиональной деятельности» будут помогать персональные помощники. Такая практика, как отметили в пресс-службе, позволит инвалидам получить образование или пройти переквалификацию, найти работу и адаптироваться на новом рабочем месте.

Для получения услуги инвалиду либо его представителю нужно подать заявление в орган социальной защиты в своем регионе, решение о предоставлении сопровождаемого проживания должно быть принято в течение 10 календарных дней, следует из постановления.

В мае президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных пенсий по инвалидности и доплат к ним. Ограничение также распространяется на выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств федерального бюджета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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