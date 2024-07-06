Роспотребнадзор исключил риски распространения чумы в России

Бубонная чума – острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями Yersinia pestis и проявляющаяся в двух основных формах – бубонной и легочной. Переносчиками чумы являются блохи, живущие в шерсти грызунов. Заболевание передается человеку при укусе инфицированными блохами. При чуме воспаляются лимфатические узлы – так, что внешне напоминают бобы. Именно отсюда и пошло название болезни: «джумма» в переводе с арабского означает «боб».