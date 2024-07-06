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Роспотребнадзор исключил риски распространения чумы в России

Ведомости

Риски распространения чумы в России исключены. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом. В мире каждый год регистрируются сотни случаев опасных заболеваний, включая смертельные исходы.

Роспотребнадзор проводит постоянную масштабную работу по предотвращению случаев завоза чумы на российскую территорию, проводит тщательный мониторинг активности природных очагов болезни, организовывает вакцинацию населения, где находятся природные очаги, и проводит необходимые противоэпидемические мероприятия.

«Благодаря этой работе в РФ за последнее десятилетие не зафиксировано ни одного случая чумы у человека», – сказано в сообщении.

Для профилактики распространения инфекции из трансграничных очагов ведомством при поддержке правительства России реализуется программа сотрудничества с Казахстаном, Китаем, Киргизией, Монголией, Узбекистаном и Таджикистаном. Контролируются эпидемические риски. В пунктах пропуска через госграницу с помощью АИС «Периметр» выявляются граждане с признаками инфекционных заболеваний.

Вакцина против чумы в России имеется в достаточном количестве. Разработаны и зарегистрированы диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований. В стране обеспечена стабильная санитарно- эпидемиологическая ситуация.

В июне 2023 г. в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не фиксировали случаев заражения человека бубонной чумой с 2017 г.

Бубонная чума – острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями Yersinia pestis и проявляющаяся в двух основных формах – бубонной и легочной. Переносчиками чумы являются блохи, живущие в шерсти грызунов. Заболевание передается человеку при укусе инфицированными блохами. При чуме воспаляются лимфатические узлы – так, что внешне напоминают бобы. Именно отсюда и пошло название болезни: «джумма» в переводе с арабского означает «боб».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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