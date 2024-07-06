Роспотребнадзор исключил риски распространения чумы в России
В ведомстве отметили, что на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом. В мире каждый год регистрируются сотни случаев опасных заболеваний, включая смертельные исходы.
Роспотребнадзор проводит постоянную масштабную работу по предотвращению случаев завоза чумы на российскую территорию, проводит тщательный мониторинг активности природных очагов болезни, организовывает вакцинацию населения, где находятся природные очаги, и проводит необходимые противоэпидемические мероприятия.
«Благодаря этой работе в РФ за последнее десятилетие не зафиксировано ни одного случая чумы у человека», – сказано в сообщении.
Для профилактики распространения инфекции из трансграничных очагов ведомством при поддержке правительства России реализуется программа сотрудничества с Казахстаном, Китаем, Киргизией, Монголией, Узбекистаном и Таджикистаном. Контролируются эпидемические риски. В пунктах пропуска через госграницу с помощью АИС «Периметр» выявляются граждане с признаками инфекционных заболеваний.
Вакцина против чумы в России имеется в достаточном количестве. Разработаны и зарегистрированы диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований. В стране обеспечена стабильная санитарно- эпидемиологическая ситуация.
В июне 2023 г. в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не фиксировали случаев заражения человека бубонной чумой с 2017 г.
Бубонная чума – острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями Yersinia pestis и проявляющаяся в двух основных формах – бубонной и легочной. Переносчиками чумы являются блохи, живущие в шерсти грызунов. Заболевание передается человеку при укусе инфицированными блохами. При чуме воспаляются лимфатические узлы – так, что внешне напоминают бобы. Именно отсюда и пошло название болезни: «джумма» в переводе с арабского означает «боб».