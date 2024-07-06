«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы на 7 июля из-за непогоды

«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы на 7 июля из-за непогодыСкорость ветра в Домодедово 5 июля достигала штормовых 27 м/с
«Аэрофлот» назвал это решение вынужденным и пояснил, что оно принято «в целях максимально быстрой стабилизации расписания после неблагоприятных погодных условий в столичном регионе в ночь с 5 на 6 июля, приведших к корректировке расписания». 7 июля будут отменены следующие рейсы:
SU1276/1277 Москва – Казань – Москва
SU1052/1053 Москва – Махачкала – Москва
SU1200/1201 Москва – Пермь – Москва
SU1218/1219 Москва – Самара – Москва
SU1246/1247 Москва – Оренбург – Москва
SU1320/1321 Москва – Мурманск – Москва
SU1188/1189 Москва – Волгоград – Москва
Пассажиров переоформят на другие ближайшие рейсы, в том числе и для транзитных маршрутов в случае оформления единого билета, добавили в пресс-службе. В качестве компенсации им будут начислены мили «Аэрофлот Бонус».
Ранее 6 июля «Аэрофлот» предупредил об изменениях в расписании из-за непогоды в Москве. Время вылета некоторых рейсов 6 июля будет сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов, пояснял перевозчик.
Центр погоды «Фобос» сообщал, что к концу рабочей недели Москву могут накрыть ливень и сильный ветер до 25 м/c. Вечером 5 июля в столице прошел ливень, фиксировались сильные порывы ветра. На следующий день стало известно о двух пострадавших в результате падения деревьев во время сильного дождя и града.
По данным «Фобос», среднее количество выпавших осадков в столичном регионе составило 10–20 мм, при этом в некоторых местах оно было превышено в несколько раз. Скорость ветра в Домодедово достигала штормовых 27 м/с. В Клину за сутки 5 июля выпало 61 мм осадков, (74% от месячной нормы июля), в Солнечногорске – 54 мм дождя (64% от нормы.