«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы на 7 июля из-за непогоды

По данным «Фобос», среднее количество выпавших осадков в столичном регионе составило 10–20 мм, при этом в некоторых местах оно было превышено в несколько раз. Скорость ветра в Домодедово достигала штормовых 27 м/с. В Клину за сутки 5 июля выпало 61 мм осадков, (74% от месячной нормы июля), в Солнечногорске – 54 мм дождя (64% от нормы.