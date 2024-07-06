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«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы на 7 июля из-за непогоды

Скорость ветра  в Домодедово 5 июля достигала штормовых 27 м/с
Ведомости

«Аэрофлот» принял решение отменить несколько запланированных на 7 июля рейсов из Москвы в Казань, Волгоград, Мурманск и другие  российские города. Отмены вылетов связаны с корректировкой расписания вылетов после непогоды, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Аэрофлот» назвал это решение вынужденным и пояснил, что оно принято «в целях максимально быстрой стабилизации расписания после неблагоприятных погодных условий в столичном регионе в ночь с 5 на 6 июля, приведших к корректировке расписания». 7 июля будут отменены следующие рейсы: 

  • SU1276/1277 Москва – Казань – Москва 

  • SU1052/1053 Москва – Махачкала – Москва

  • SU1200/1201 Москва – Пермь – Москва 

  • SU1218/1219 Москва – Самара – Москва 

  • SU1246/1247 Москва – Оренбург – Москва 

  • SU1320/1321 Москва – Мурманск – Москва 

  • SU1188/1189 Москва – Волгоград – Москва 

Пассажиров переоформят на другие ближайшие рейсы, в том числе и для транзитных маршрутов в случае оформления единого билета, добавили в пресс-службе. В качестве компенсации им будут начислены мили «Аэрофлот Бонус».

Ранее 6 июля «Аэрофлот» предупредил об изменениях в расписании из-за непогоды в Москве. Время вылета некоторых рейсов 6 июля будет сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов, пояснял перевозчик. 

Центр погоды «Фобос» сообщал, что к концу рабочей недели Москву могут накрыть ливень и сильный ветер до 25 м/c. Вечером 5 июля в столице прошел ливень, фиксировались сильные порывы ветра. На следующий день стало известно о двух пострадавших в результате падения деревьев во время сильного дождя и града.

По данным «Фобос», среднее количество выпавших осадков в столичном регионе составило 10–20 мм, при этом в некоторых местах оно было превышено в несколько раз. Скорость ветра в Домодедово достигала штормовых 27 м/с. В Клину за сутки 5 июля выпало 61 мм осадков, (74% от месячной нормы июля), в Солнечногорске – 54 мм дождя (64% от нормы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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