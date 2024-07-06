Котяков назвал средний размер единого пособия на детей в России
Единое пособие на детей от рождения до достижения ими 17 лет составляет в среднем около 15 000 руб. в месяц, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Его слова приводит «РИА Новости».
«Это выплата всем нуждающимся семьям на детей от рождения до 17 лет в размере одного прожиточного минимума. В среднем по стране это порядка 15 000 руб. ежемесячно. То есть, достаточно значимая мера поддержки, которая позволяет сегодня выравнивать ситуацию в семьях», – сказал министр во время демографического форума «Россия – семья семей» в Муроме.
По его данным, ежегодные расходы государства на меру поддержки семей составляют 1,7 трлн руб.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в декабре прошлого года заявил, что средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 г. составит 17 800 руб. По данным Социального фонда России, минимальный размер этого пособия с 1 февраля 2023 г. составляет 8591 руб. Максимальный – 33 281 руб.
Единое пособие для семей с детьми от рождения и до 17 лет, заменившее в России несколько ежемесячных выплат на ребенка, ввели с 1 января 2023 г. По правилам пособие назначают в том случае, если семья соответствует критериям нуждаемости. В частности, для назначения выплаты ее доходы не должны превышать размер прожиточного минимума в регионе на члена семьи в месяц, а родители не имеют права на пособие, если не работают без объективных причин.