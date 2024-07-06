Котяков назвал средний размер единого пособия на детей в России

Единое пособие для семей с детьми от рождения и до 17 лет, заменившее в России несколько ежемесячных выплат на ребенка, ввели с 1 января 2023 г. По правилам пособие назначают в том случае, если семья соответствует критериям нуждаемости. В частности, для назначения выплаты ее доходы не должны превышать размер прожиточного минимума в регионе на члена семьи в месяц, а родители не имеют права на пособие, если не работают без объективных причин.