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«Аэрофлот» отправил свыше 80% рейсов, задержанных из-за непогоды

Ведомости

«Аэрофлот» отправил более 80% рейсов за 6 июля, время вылета которых изменили после непогоды в Москве. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«По состоянию на 17:00 более 80% рейсов за 6 июля, время вылета которых было скорректировано из-за погодных условий, уже отправлено. В настоящее время ситуация с отправлением рейсов постепенно стабилизируется», – сказано в сообщении.

Несмотря на увеличенное время ожидания прохождения процедуры регистрации в «Шереметьево», пассажиры успевают вылететь своими рейсами. Агенты наземных служб авиакомпании работают на регистрации, что обеспечивает ускорение прохождения предполетных процедур. Трансферных пассажиров, потерявших стыковки, и тех, кто не успевает пройти регистрацию, бесплатно переоформляют на другие ближайшие рейсы, уточнили в пресс-службе.

6 июля «Аэрофлот» отменил несколько запланированных на 7 июля рейсов из Москвы в Казань, Волгоград, Мурманск и другие российские города.

Авиакомпания назвала это решение вынужденным и пояснила, что оно принято в целях максимально быстрой стабилизации расписания после неблагоприятных погодных условий в столичном регионе в ночь с 5 на 6 июля, приведших к корректировке расписания. Пассажиров переоформят на другие ближайшие рейсы, в том числе и для транзитных маршрутов в случае оформления единого билета. В качестве компенсации им будут начислены мили «Аэрофлот бонус».

Центр погоды «Фобос» сообщал, что к концу рабочей недели Москву могут накрыть ливень и сильный ветер до 25 м/c. Вечером 5 июля в столице прошел ливень, фиксировались сильные порывы ветра. На следующий день стало известно о двоих пострадавших в результате падения деревьев во время сильного дождя и града.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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