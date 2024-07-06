«Аэрофлот» отправил свыше 80% рейсов, задержанных из-за непогоды
«По состоянию на 17:00 более 80% рейсов за 6 июля, время вылета которых было скорректировано из-за погодных условий, уже отправлено. В настоящее время ситуация с отправлением рейсов постепенно стабилизируется», – сказано в сообщении.
Несмотря на увеличенное время ожидания прохождения процедуры регистрации в «Шереметьево», пассажиры успевают вылететь своими рейсами. Агенты наземных служб авиакомпании работают на регистрации, что обеспечивает ускорение прохождения предполетных процедур. Трансферных пассажиров, потерявших стыковки, и тех, кто не успевает пройти регистрацию, бесплатно переоформляют на другие ближайшие рейсы, уточнили в пресс-службе.
Авиакомпания назвала это решение вынужденным и пояснила, что оно принято в целях максимально быстрой стабилизации расписания после неблагоприятных погодных условий в столичном регионе в ночь с 5 на 6 июля, приведших к корректировке расписания. Пассажиров переоформят на другие ближайшие рейсы, в том числе и для транзитных маршрутов в случае оформления единого билета. В качестве компенсации им будут начислены мили «Аэрофлот бонус».
Центр погоды «Фобос» сообщал, что к концу рабочей недели Москву могут накрыть ливень и сильный ветер до 25 м/c. Вечером 5 июля в столице прошел ливень, фиксировались сильные порывы ветра. На следующий день стало известно о двоих пострадавших в результате падения деревьев во время сильного дождя и града.