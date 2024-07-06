«Аэрофлот» отправил свыше 80% рейсов, задержанных из-за непогоды

Авиакомпания назвала это решение вынужденным и пояснила, что оно принято в целях максимально быстрой стабилизации расписания после неблагоприятных погодных условий в столичном регионе в ночь с 5 на 6 июля, приведших к корректировке расписания. Пассажиров переоформят на другие ближайшие рейсы, в том числе и для транзитных маршрутов в случае оформления единого билета. В качестве компенсации им будут начислены мили «Аэрофлот бонус».