В возрасте 96 лет умер друг Высоцкого золотопромышленник Вадим Туманов
«Прощание в субботу на Троекуровском кладбище в 12 часов», – рассказал Демидов.
Туманов – участник Великой Отечественной войны, служил на Тихоокеанском флоте. В 1948 г. был арестован по ст. 58 УК РСФСР за шпионаж и антисоветскую агитацию. Восемь лет провел в лагере на Колыме. В июле 1956 г. его признали невиновным и сняли судимости.
После освобождения Туманов окончил курсы горных мастеров. С 1956 г. организовал несколько крупных артелей по добыче золота, часть из них работает по сей день. Дружил с Владимиром Высоцким, тот посвятил ему песни «Был побег на рывок» и «В младенчестве нас матери пугали…» и неопубликованную песню «Пыль». Судьба предпринимателя легла в основу книги Высоцкого и Леонида Мончинского «Черная свеча».
В 2004 г. вышла автобиографическая книга Вадима Туманова «Все потерять – и вновь начать с мечты…».