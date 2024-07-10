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В возрасте 96 лет умер друг Высоцкого золотопромышленник Вадим Туманов

Ведомости

Российский предприниматель, золотопромышленник Вадим Туманов, проведший восемь лет в лагере на Колыме, умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его представителя Александра Демидова.

«Прощание в субботу на Троекуровском кладбище в 12 часов», – рассказал Демидов.

Туманов – участник Великой Отечественной войны, служил на Тихоокеанском флоте. В 1948 г. был арестован по ст. 58 УК РСФСР за шпионаж и антисоветскую агитацию. Восемь лет провел в лагере на Колыме. В июле 1956 г. его признали невиновным и сняли судимости.

После освобождения Туманов окончил курсы горных мастеров. С 1956 г. организовал несколько крупных артелей по добыче золота, часть из них работает по сей день. Дружил с Владимиром Высоцким, тот посвятил ему песни «Был побег на рывок» и «В младенчестве нас матери пугали…» и неопубликованную песню «Пыль». Судьба предпринимателя легла в основу книги Высоцкого и Леонида Мончинского «Черная свеча».

В 2004 г. вышла автобиографическая книга Вадима Туманова «Все потерять – и вновь начать с мечты…».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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