В возрасте 96 лет умер друг Высоцкого золотопромышленник Вадим Туманов

После освобождения Туманов окончил курсы горных мастеров. С 1956 г. организовал несколько крупных артелей по добыче золота, часть из них работает по сей день. Дружил с Владимиром Высоцким, тот посвятил ему песни «Был побег на рывок» и «В младенчестве нас матери пугали…» и неопубликованную песню «Пыль». Судьба предпринимателя легла в основу книги Высоцкого и Леонида Мончинского «Черная свеча».