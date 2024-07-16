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Путин поручил главе Тверской области поработать над уровнем медицины в регионе

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Тверской области Игорю Рудене обратить внимание на уровень медицинского обслуживания в регионе. Их встреча состоялась по окончании церемонии открытия северного обхода города Твери – трассы М-11 «Нева» – и обхода города Тольятти, передает пресс-служба Кремля.

«У вас практически по всем основным направлениям положительный показатель. <…> Но вы сейчас сами упомянули о первичном звене здравоохранения. Здесь, безусловно, надо еще поработать, потому что количество врачей, посещений, приемов все-таки чуть-чуть меньше, чем в среднем по стране», – сказал Путин.

Руденя признал, что президент «абсолютно прав». По словам губернатора, в Тверской области есть проседание по числу диспансеризаций и профосмотров, но власти субъекта работают над решением проблем в сфере медицины. В частности, из регионального бюджета выделено порядка 3 млрд руб., чтобы поднять уровень заработной платы врачей, сказал Руденя.

«Это, конечно, тоже очень важный фактор для того, чтобы была укомплектованность первичного медицинского звена. Очень непростая задача, потому что [есть] конкуренция между центральными агломерациями и нами, регионами, которые находятся в Центральном федеральном округе. Разница, конечно, в заработной плате», – пояснил губернатор.

В середине февраля президент выступил на Форуме будущих технологий, заявив, что с 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть зарплаты всех медицинских работников, сохранив при этом дополнительные выплаты. Кроме того, президент пообещал повысить ежемесячные выплаты для медработников первичного звена.

Проблему дефицита кадров в сфере здравоохранения в мае поднимал спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявив, что в России не хватает 30 000 медицинских работников. Володин напомнил, что на эту сферу выделяются значительные средства, но в больницах «работать некому». Спикер призвал Мишустина обсудить эту тему с министром здравоохранения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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