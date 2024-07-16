Путин поручил главе Тверской области поработать над уровнем медицины в регионе

«Это, конечно, тоже очень важный фактор для того, чтобы была укомплектованность первичного медицинского звена. Очень непростая задача, потому что [есть] конкуренция между центральными агломерациями и нами, регионами, которые находятся в Центральном федеральном округе. Разница, конечно, в заработной плате», – пояснил губернатор.