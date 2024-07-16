Путин поручил главе Тверской области поработать над уровнем медицины в регионе
Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Тверской области Игорю Рудене обратить внимание на уровень медицинского обслуживания в регионе. Их встреча состоялась по окончании церемонии открытия северного обхода города Твери – трассы М-11 «Нева» – и обхода города Тольятти, передает пресс-служба Кремля.
«У вас практически по всем основным направлениям положительный показатель. <…> Но вы сейчас сами упомянули о первичном звене здравоохранения. Здесь, безусловно, надо еще поработать, потому что количество врачей, посещений, приемов все-таки чуть-чуть меньше, чем в среднем по стране», – сказал Путин.
Руденя признал, что президент «абсолютно прав». По словам губернатора, в Тверской области есть проседание по числу диспансеризаций и профосмотров, но власти субъекта работают над решением проблем в сфере медицины. В частности, из регионального бюджета выделено порядка 3 млрд руб., чтобы поднять уровень заработной платы врачей, сказал Руденя.
«Это, конечно, тоже очень важный фактор для того, чтобы была укомплектованность первичного медицинского звена. Очень непростая задача, потому что [есть] конкуренция между центральными агломерациями и нами, регионами, которые находятся в Центральном федеральном округе. Разница, конечно, в заработной плате», – пояснил губернатор.
В середине февраля президент выступил на Форуме будущих технологий, заявив, что с 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть зарплаты всех медицинских работников, сохранив при этом дополнительные выплаты. Кроме того, президент пообещал повысить ежемесячные выплаты для медработников первичного звена.
Проблему дефицита кадров в сфере здравоохранения в мае поднимал спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявив, что в России не хватает 30 000 медицинских работников. Володин напомнил, что на эту сферу выделяются значительные средства, но в больницах «работать некому». Спикер призвал Мишустина обсудить эту тему с министром здравоохранения.