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Минобороны предложило ввести справку об участии в спецоперации

Ведомости

Минобороны России предложило ввести справку об участии в спецоперации для упрощения предоставления права на правовую и социальную защиту и помощь. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации. 

Ведомство предложило закрепить подтверждение соответствующей справкой факта участия граждан в спецоперации на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области. 

«Такое правовое регулирование позволит значительно ускорить процесс предоставления названных мер защиты (поддержки) указанным гражданам и членам их семей», – говорится в документе.

Меру предлагается распространить и на членов семьи участников боевых действий.

13 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о выплате двух пенсий детям-инвалидам погибших военных. Дети-инвалиды и инвалиды с детства I и II групп, как отмечается в тексте закона, имеют право на получение двух пенсий – по случаю потери кормильца и социальной пенсии по инвалидности. Ранее таким гражданам назначалась только одна пенсия. 

Изменения касаются только случаев смерти военнослужащих и добровольцев, которые не связаны с совершением ими противоправных действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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