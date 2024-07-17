Минобороны предложило ввести справку об участии в спецоперации

13 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о выплате двух пенсий детям-инвалидам погибших военных. Дети-инвалиды и инвалиды с детства I и II групп, как отмечается в тексте закона, имеют право на получение двух пенсий – по случаю потери кормильца и социальной пенсии по инвалидности. Ранее таким гражданам назначалась только одна пенсия.