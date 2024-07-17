Минобороны предложило ввести справку об участии в спецоперации
Минобороны России предложило ввести справку об участии в спецоперации для упрощения предоставления права на правовую и социальную защиту и помощь. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Ведомство предложило закрепить подтверждение соответствующей справкой факта участия граждан в спецоперации на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области.
«Такое правовое регулирование позволит значительно ускорить процесс предоставления названных мер защиты (поддержки) указанным гражданам и членам их семей», – говорится в документе.
Меру предлагается распространить и на членов семьи участников боевых действий.
13 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о выплате двух пенсий детям-инвалидам погибших военных. Дети-инвалиды и инвалиды с детства I и II групп, как отмечается в тексте закона, имеют право на получение двух пенсий – по случаю потери кормильца и социальной пенсии по инвалидности. Ранее таким гражданам назначалась только одна пенсия.
Изменения касаются только случаев смерти военнослужащих и добровольцев, которые не связаны с совершением ими противоправных действий.