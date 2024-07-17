ГБР предъявило обвинение экс-министру МВД Украины Захарченко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение бывшему министру МВД Украины Виталию Захарченко за попытку «склонить украинских чиновников к измене» в 2022 г. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В сообщении указано, что сразу после начала специальной военной операции Захарченко звонил чиновникам Украины, предлагая подписать с Россией договор о «дружбе и защите». Он уточнял, что действует якобы от имени руководства РФ, отметили в ГБР.
В ведомстве также добавили, что в дальнейшем бывший министр участвовал в создании и публикации ряда видеозаписей, дайджестов в целях «формирования в обществе антивластных настроений для оказания России помощи». Подчеркивается, что в выступлениях Захарченко признает спецоперацию правомерной.
18 мая Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о предъявлении обвинений директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и ряду других российских генералов.
21 июня Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело против российского актера Виталия Гогунского. Поводом для обвинений стала публичная поддержка специальной военной операции. В частности, речь об участии в акциях, исполнении патриотических песен на концертах для семей участников спецоперации и высказываниях в поддержку российской армии.