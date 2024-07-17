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ГБР предъявило обвинение экс-министру МВД Украины Захарченко

Ведомости

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение бывшему министру МВД Украины Виталию Захарченко за попытку «склонить украинских чиновников к измене» в 2022 г. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В сообщении указано, что сразу после начала специальной военной операции Захарченко звонил чиновникам Украины, предлагая подписать с Россией договор о «дружбе и защите». Он уточнял, что действует якобы от имени руководства РФ, отметили в ГБР.

В ведомстве также добавили, что в дальнейшем бывший министр участвовал в создании и публикации ряда видеозаписей, дайджестов в целях «формирования в обществе антивластных настроений для оказания России помощи». Подчеркивается, что в выступлениях Захарченко признает спецоперацию правомерной.

18 мая Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о предъявлении обвинений директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и ряду других российских генералов.

21 июня Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело против российского актера Виталия Гогунского. Поводом для обвинений стала публичная поддержка специальной военной операции. В частности, речь об участии в акциях, исполнении патриотических песен на концертах для семей участников спецоперации и высказываниях в поддержку российской армии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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