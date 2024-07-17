Суд арестовал экс-главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского
Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и арестовал бывшего руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского. Он пробудет в СИЗО до 16 сентября. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Кибовский обвиняется в совершении уголовных преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Максимальное наказание по первой статье составляет до 15 лет лишения свободы, по второй – до 10 лет.
По версии следствия, фигурант, занимая высокопоставленную должность в правительстве Москвы, незаконно получал денежные средства совместно с иными лицами за то, что создавал условия подконтрольным фирмам для участия в тендерах по завышенной стоимости. Общая сумма взяток, полученная Кибовским, составила более 100 млн руб., сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
О том, что Кибовский задержан по подозрению в получении взяток и покушении на мошенничество, «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили ранее 17 июля. В московском правительстве он работал с 2010 г. Департамент культуры Кибовский возглавлял с 2015 по 2023 гг.