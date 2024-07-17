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Суд арестовал экс-главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского

Ведомости

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и арестовал бывшего руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского. Он пробудет в СИЗО до 16 сентября. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Кибовский обвиняется в совершении уголовных преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Максимальное наказание по первой статье составляет до 15 лет лишения свободы, по второй – до 10 лет.

По версии следствия, фигурант, занимая высокопоставленную должность в правительстве Москвы, незаконно получал денежные средства совместно с иными лицами за то, что создавал условия подконтрольным фирмам для участия в тендерах по завышенной стоимости. Общая сумма взяток, полученная Кибовским, составила более 100 млн руб., сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

О том, что Кибовский задержан по подозрению в получении взяток и покушении на мошенничество, «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили ранее 17 июля. В московском правительстве он работал с 2010 г. Департамент культуры Кибовский возглавлял с 2015 по 2023 гг. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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