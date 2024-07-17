Суд арестовал экс-главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского

О том, что Кибовский задержан по подозрению в получении взяток и покушении на мошенничество, «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили ранее 17 июля. В московском правительстве он работал с 2010 г. Департамент культуры Кибовский возглавлял с 2015 по 2023 гг.