Блиновская выплатила 230 млн рублей из долга по налогам
Блогер Елена Блиновская выплатила 230 млн руб. из долга по налогам, сообщила ее адвокат Наталья Сальникова.
«Уплачено в общей сумме на сегодняшний день 230 286 500 руб. Тем самым основной долг Елены Олеговны перед налоговой теперь составляет 677 665 000 руб.», – сказала она (цитата по ТАСС).
Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. СК России предъявил ей обвинения по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег или имущества в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения преступления). В июле прошлого года суд арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру Блиновской.
В апреле этого года Сальникова сообщила, что Блиновская готова погасить причиненный бюджету РФ ущерб. Она обвиняется в неуплате налогов на сумму более 900 млн руб. Суд отправил блогера под домашний арест, а ее мужа Алексея в конце июня МВД объявило в розыск. Весной он вместе с Блиновской стал обвиняемым по делу о неуплате налогов и легализации средств. Согласно информации ряда Telegram-каналов, в настоящее время Алексей Блиновский может находиться в зоне проведения спецоперации.