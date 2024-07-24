Блиновская выплатила 230 млн рублей из долга по налогам

В апреле этого года Сальникова сообщила, что Блиновская готова погасить причиненный бюджету РФ ущерб. Она обвиняется в неуплате налогов на сумму более 900 млн руб. Суд отправил блогера под домашний арест, а ее мужа Алексея в конце июня МВД объявило в розыск. Весной он вместе с Блиновской стал обвиняемым по делу о неуплате налогов и легализации средств. Согласно информации ряда Telegram-каналов, в настоящее время Алексей Блиновский может находиться в зоне проведения спецоперации.