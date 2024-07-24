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Блиновская выплатила 230 млн рублей из долга по налогам

Ведомости

Блогер Елена Блиновская выплатила 230 млн руб. из долга по налогам, сообщила ее адвокат Наталья Сальникова.

«Уплачено в общей сумме на сегодняшний день 230 286 500 руб. Тем самым основной долг Елены Олеговны перед налоговой теперь составляет 677 665 000 руб.», – сказала она (цитата по ТАСС).

Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. СК России предъявил ей обвинения по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег или имущества в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения преступления). В июле прошлого года суд арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру Блиновской.

В апреле этого года Сальникова сообщила, что Блиновская готова погасить причиненный бюджету РФ ущерб. Она обвиняется в неуплате налогов на сумму более 900 млн руб. Суд отправил блогера под домашний арест, а ее мужа Алексея в конце июня МВД объявило в розыск. Весной он вместе с Блиновской стал обвиняемым по делу о неуплате налогов и легализации средств. Согласно информации ряда Telegram-каналов, в настоящее время Алексей Блиновский может находиться в зоне проведения спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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