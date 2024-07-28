Сын бизнесмена Мусы Бажаева задержан в Москве за драку с полицией

Муса Бажаев усомнился в том, что его сын мог устроить драку с полицейскими, комментируя «РЕН ТВ» информацию об инциденте вечером 27 июля. При этом он подчеркнул, что если тот действительно виновен в драке, то «будет отвечать, а если нет – значит нет».