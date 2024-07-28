Сын бизнесмена Мусы Бажаева задержан в Москве за драку с полицией
В Москве по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти был задержан Тимур Бажаев – сын совладельца «Русской платины» Мусы Бажаева. Об этом сообщил Telegram-канал столичного управления СК.
«По версии следствия, 27 июля 2024 г. Бажаев, находясь вблизи комплекса "Лужники", нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти», – говорится в сообщении.
Бажаев был задержан, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой статье – десять лет лишения свободы. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого.
Муса Бажаев усомнился в том, что его сын мог устроить драку с полицейскими, комментируя «РЕН ТВ» информацию об инциденте вечером 27 июля. При этом он подчеркнул, что если тот действительно виновен в драке, то «будет отвечать, а если нет – значит нет».
Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в свою очередь, что руководство МВД взяло под личный контроль разбирательства с дракой. По его словам, 23-летний Бажаев ударил начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина. «Именно этот человек отвечает за всю общественную безопасность Центрального округа», – заявил он.
Конфликт, добавил депутат, возник при попытке Бажаева пройти на территорию «Лужников» со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку. Находившийся по другую сторону калитки Махонин не пропустил Бажаева, предложив пройти через обычный вход с досмотром. Мужчина, в свою очередь, перелез через забор, ударил правоохранителя по лицу и попытался затеять драку.