Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии

В результате столкновения погиб водитель Mazda Александр Пасюков и его супруга Юлия Пасюкова. Двое находившихся в машине детей получили травмы и были госпитализированы. Как отмечает ТАСС со ссылкой на больницу, пострадавшие – девочки 11 и 13 лет. Одна из них находится в крайне тяжелом состоянии, вторую прооперировали, ее сосояние оценивается как стабильно тяжелое.