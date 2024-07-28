Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
Трагедия произошла 27 июля на 12-м км трассы Посу - Ингур. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По данным МВД, виновником аварии стал гражданин республики, который, находясь в нетрезвом виде, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Mazda.
В результате столкновения погиб водитель Mazda Александр Пасюков и его супруга Юлия Пасюкова. Двое находившихся в машине детей получили травмы и были госпитализированы. Как отмечает ТАСС со ссылкой на больницу, пострадавшие – девочки 11 и 13 лет. Одна из них находится в крайне тяжелом состоянии, вторую прооперировали, ее сосояние оценивается как стабильно тяжелое.
Поток туристов в страны СНГ в 2023 г. стал больше на 23%, писали «Ведомости». Самое популярное направление – Абхазия, куда в 2023 г. приехало 1,3 млн туристов, на 13% больше, чем годом ранее.