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Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии

Ведомости

Двое граждан России погибли в ДТП в Абхазии, сообщает МВД республики в Telegram-канале.

Трагедия произошла 27 июля на 12-м км трассы Посу - Ингур. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По данным МВД, виновником аварии стал гражданин республики, который, находясь в нетрезвом виде, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Mazda.

В результате столкновения погиб водитель Mazda Александр Пасюков и его супруга Юлия Пасюкова. Двое находившихся в машине детей получили травмы и были госпитализированы. Как отмечает ТАСС со ссылкой на больницу, пострадавшие – девочки 11 и 13 лет. Одна из них находится в крайне тяжелом состоянии, вторую прооперировали, ее сосояние оценивается как стабильно тяжелое.

Поток туристов в страны СНГ в 2023 г. стал больше на 23%, писали «Ведомости». Самое популярное направление – Абхазия, куда в 2023 г. приехало 1,3 млн туристов, на 13% больше, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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