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Кабмин предложил включить в пенсионный стаж граждан РФ периоды работы на Украине

Ведомости

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предлагает для определения права россиян на страховую пенсию и исчисления ее размера учитывать периоды работы на Украине с 1991 г. до даты начала специальной военной операции. Документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроект также предлагает включать в пенсионный стаж граждан РФ периоды работы на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 г. по 29 сентября 2022 г., а в Запорожской и Херсонской областях – с 24 февраля по 29 сентября 2022 г.

В случае утверждения закона пенсии граждан будут пересчитаны.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории вошли в состав России осенью 2022 г. по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

По данным на середину марта 2024 г., более 1,35 млн жителей новых регионов РФ стали получателями российской федеральной страховой пенсии, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Социального фонда России (СФР). Из них 1,1 млн человек начали получать выплаты еще в прошлом году. На финансирование пенсий жителей новых регионов из бюджета СФР в 2023 г. было направлено 269 млрд руб. В этом году на эти цели запланировано выделить 437,4 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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