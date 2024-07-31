Кабмин предложил включить в пенсионный стаж граждан РФ периоды работы на Украине

По данным на середину марта 2024 г., более 1,35 млн жителей новых регионов РФ стали получателями российской федеральной страховой пенсии, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Социального фонда России (СФР). Из них 1,1 млн человек начали получать выплаты еще в прошлом году. На финансирование пенсий жителей новых регионов из бюджета СФР в 2023 г. было направлено 269 млрд руб. В этом году на эти цели запланировано выделить 437,4 млрд руб.