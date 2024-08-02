Число погибших при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле выросло до четырех
В результате частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле погибли четыре человека. Об этом сообщило МЧС России.
Их тела достали из-под завалов. Спасены 15 человек, включая семерых детей.
В поисково-спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники. С места происшествия вывели 400 т строительного мусора.
1 августа в Дзержинском районе Нижнего Тагила обрушился подъезд жилого пятиэтажного дома 1974 г. постройки, позже произошло повторное обрушение еще одного подъезда. По информации МЧС по Свердловской области, в доме произошел взрыв газовоздушной смеси, обошлось без возгорания. СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Региональный минздрав сообщает, что в результате ЧП пострадали 16 человек, в том числе восемь детей. В больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила госпитализированы девять человек, включая пятерых детей. Состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое, один ребенок находится в тяжелом состоянии.
На месте ЧП 2 августа продолжает работать губернатор Евгений Куйвашев. Накануне он распорядился выделить более 240 млн руб. на помощь пострадавшим от обрушения многоэтажки.