Число погибших при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле выросло до четырех

1 августа в Дзержинском районе Нижнего Тагила обрушился подъезд жилого пятиэтажного дома 1974 г. постройки, позже произошло повторное обрушение еще одного подъезда. По информации МЧС по Свердловской области, в доме произошел взрыв газовоздушной смеси, обошлось без возгорания. СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).