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Число погибших при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле выросло до четырех

Ведомости

В результате частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле погибли четыре человека. Об этом сообщило МЧС России.

Их тела достали из-под завалов. Спасены 15 человек, включая семерых детей.

В поисково-спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники. С места происшествия вывели 400 т строительного мусора.

1 августа в Дзержинском районе Нижнего Тагила обрушился подъезд жилого пятиэтажного дома 1974 г. постройки, позже произошло повторное обрушение еще одного подъезда. По информации МЧС по Свердловской области, в доме произошел взрыв газовоздушной смеси, обошлось без возгорания. СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Региональный минздрав сообщает, что в результате ЧП пострадали 16 человек, в том числе восемь детей. В больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила госпитализированы девять человек, включая пятерых детей. Состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

На месте ЧП 2 августа продолжает работать губернатор Евгений Куйвашев. Накануне он распорядился выделить более 240 млн руб. на помощь пострадавшим от обрушения многоэтажки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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