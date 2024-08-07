Благотворительный фонд «Нужна помощь» объявил о закрытии
Благотворительный фонд «Нужна помощь» (признан иноагентом) объявил о закрытии. Фонд помогал другим НКО собирать пожертвования, а также оценивал прозрачность российских НКО и предоставлял им онлайн-инструменты для работы. Об этом сообщает Forbes.
Минюст признал иноагентом «Нужна помощь» 1 марта 2024 г. Минюст утверждал, что фонд «осуществлял поддержку организаций, включенных в реестр иностранных агентов».
По информации Forbes, в письменной рассылке команда «Нужна помощь» заявила, что после признания иноагентом со стороны Минюста продолжать деятельность оказалось практически невозможно.
«Совет фонда принял решение о ликвидации организации», – говорится в письме.