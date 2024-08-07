Благотворительный фонд «Нужна помощь» объявил о закрытии

Благотворительный фонд «Нужна помощь» (признан иноагентом) объявил о закрытии. Фонд помогал другим НКО собирать пожертвования, а также оценивал прозрачность российских НКО и предоставлял им онлайн-инструменты для работы. Об этом сообщает Forbes.