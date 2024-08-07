Мантуров дал поручение развернуть ПВР в соседних с Курской областях
Первый вице-премьер Денис Мантуров по итогам межведомственного совещания по оказанию помощи Курской области дал поручение развернуть в соседних с ней областях пункты временного размещения (ПВР), сообщается в Telegram-канале правительства России.
ПВР будут разворачиваться по заявкам региона. Помимо этого Мантуров поручил региональным властям совместно с Минфином России держать на контроле обеспечение выплат материальной помощи гражданам, находящимся в ПВР. Вице-премьер также поручил органам силового блока на постоянной основе информировать правительство об изменениях в оперативной обстановке.