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Награждение фигуристов Олимпийских игр-2022 прошло без россиян

Ведомости

Олимпийская церемония награждения фигуристов Игр 2022 г. в Пекине прошла без сборной России, следует из трансляции на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Церемония прошла у Эйфелевой башни. В результате допинговых инцидентов и перераспределенных результатов, золотые медали достались сборной США, серебро – команде Японии. Бронзу завоевала сборная России, которую не пригласили.

В состав российской сборной входили Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалев.

30 января 2024 г. «Ведомости» сообщали, что Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России по фигурному катанию третье место в командном турнире на Зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине. 17-летняя Валиева была дисквалифицирована за применение допинга 29 января. В заявлении Спортивного арбитражного суда (CAS) говорится, что для Валиевой срок четырехлетней дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 г. Таким образом, суд отменил решение дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) от 24 января 2023 г. Все результаты фигуристки с момента начала отстранения отменяются. Спортсменка будет лишена любых званий, наград, медалей, прибыли, призов и денег за выступления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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