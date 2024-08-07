Награждение фигуристов Олимпийских игр-2022 прошло без россиян

30 января 2024 г. «Ведомости» сообщали, что Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России по фигурному катанию третье место в командном турнире на Зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине. 17-летняя Валиева была дисквалифицирована за применение допинга 29 января. В заявлении Спортивного арбитражного суда (CAS) говорится, что для Валиевой срок четырехлетней дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 г. Таким образом, суд отменил решение дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) от 24 января 2023 г. Все результаты фигуристки с момента начала отстранения отменяются. Спортсменка будет лишена любых званий, наград, медалей, прибыли, призов и денег за выступления.