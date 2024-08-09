Суд приговорил шестерых фигурантов по делу о взятке в Пенсионном фонде

Согласно приговору, бывшие начальники департаментов Пенсионного фонда РФ Евгений Никитин, Александр Руднев, Евгений Турчак, Рубен Энфиаджян, Константин Янкин будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Никитин осужден на 13 лет, Энфиаджян, Руднев и Турчак – на 12 лет, Янкин – на 11 лет. Каждый из них оштрафован на сумму взятки – то есть на 190,7 млн руб. Дмитрий Радченко приговорен за дачу взятки к шести годам колонии со штрафом в 10 млн руб.