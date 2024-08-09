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Суд приговорил шестерых фигурантов по делу о взятке в Пенсионном фонде

Ведомости

Пресненский суд Москвы приговорил шестерых фигурантов дела о взятке в 190 млн руб. в Пенсионном фонде РФ к срокам от шести до 13 лет колонии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Москвы.

Согласно приговору, бывшие начальники департаментов Пенсионного фонда РФ Евгений Никитин, Александр Руднев, Евгений Турчак, Рубен Энфиаджян, Константин Янкин будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Никитин осужден на 13 лет, Энфиаджян, Руднев и Турчак – на 12 лет, Янкин – на 11 лет. Каждый из них оштрафован на сумму взятки – то есть на 190,7 млн руб. Дмитрий Радченко приговорен за дачу взятки к шести годам колонии со штрафом в 10 млн руб.

Согласно фабуле, в 2016-2019 г. Никитин, Руднев, Турчак, Энфиаджян и Янкин за заключение Пенсионным фондом госконтрактов с ГК «Техносерв» и «Редсис» на сумму более 18 млрд руб. получили от предпринимателей Алексея Ананьева и Сергея Гордеева, а также от Радченко и других подчиненных им работников свыше 190 млн руб.

Ананьев и Гордеев, как отмечает суд, скрылись, расследование продолжается.

О задержании фигурантов стало известно 8 октября 2020 г. В 2019 г. по подозрению в получении взятки в размере 4,4 млн руб. был арестован замглавы ПФР Алексей Иванов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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