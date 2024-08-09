Суд приговорил шестерых фигурантов по делу о взятке в Пенсионном фонде
Пресненский суд Москвы приговорил шестерых фигурантов дела о взятке в 190 млн руб. в Пенсионном фонде РФ к срокам от шести до 13 лет колонии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Москвы.
Согласно приговору, бывшие начальники департаментов Пенсионного фонда РФ Евгений Никитин, Александр Руднев, Евгений Турчак, Рубен Энфиаджян, Константин Янкин будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Никитин осужден на 13 лет, Энфиаджян, Руднев и Турчак – на 12 лет, Янкин – на 11 лет. Каждый из них оштрафован на сумму взятки – то есть на 190,7 млн руб. Дмитрий Радченко приговорен за дачу взятки к шести годам колонии со штрафом в 10 млн руб.
Согласно фабуле, в 2016-2019 г. Никитин, Руднев, Турчак, Энфиаджян и Янкин за заключение Пенсионным фондом госконтрактов с ГК «Техносерв» и «Редсис» на сумму более 18 млрд руб. получили от предпринимателей Алексея Ананьева и Сергея Гордеева, а также от Радченко и других подчиненных им работников свыше 190 млн руб.
Ананьев и Гордеев, как отмечает суд, скрылись, расследование продолжается.
О задержании фигурантов стало известно 8 октября 2020 г. В 2019 г. по подозрению в получении взятки в размере 4,4 млн руб. был арестован замглавы ПФР Алексей Иванов.