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Мурашко из Курской области: в регионе достаточно медизделий и персонала

Ведомости

Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочего визита в Курскую область провел совещание по организации медицинской помощи в регионе, сообщили в пресс-службе Минздрава России. 

По данным ведомства, Всероссийская служба медицины катастроф координирует в медицинской части работу ФМБА, Роспотребнадзора и других ведомств в условиях ЧС. Для оказания помощи раненым и пострадавшим, как сообщил Мурашко, сформирована маршрутизация по плановым и экстренным больным. 

В регионе достаточно резервных коечных мощностей, лекарственных препаратов, медицинских изделий, персонала и машин скорой помощи, добавил он.

Мурашко 9 августа сообщил, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших в результате боевых действий в Курской области. По информации министра, 12 человек из этого числа находятся в тяжелом состоянии. 

Курская область подвергается атакам со стороны Украины с раннего утра 6 августа. На третий день после начала прорыва ВСУ на территорию региона бои продолжились в пограничных Суджанском и Кореневском районах. В результате обстрелов с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Известно о пяти погибших. 7 августа в Курской области был объявлен режим ЧС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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