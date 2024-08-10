Мурашко из Курской области: в регионе достаточно медизделий и персонала
Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочего визита в Курскую область провел совещание по организации медицинской помощи в регионе, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
По данным ведомства, Всероссийская служба медицины катастроф координирует в медицинской части работу ФМБА, Роспотребнадзора и других ведомств в условиях ЧС. Для оказания помощи раненым и пострадавшим, как сообщил Мурашко, сформирована маршрутизация по плановым и экстренным больным.
В регионе достаточно резервных коечных мощностей, лекарственных препаратов, медицинских изделий, персонала и машин скорой помощи, добавил он.
Мурашко 9 августа сообщил, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших в результате боевых действий в Курской области. По информации министра, 12 человек из этого числа находятся в тяжелом состоянии.
Курская область подвергается атакам со стороны Украины с раннего утра 6 августа. На третий день после начала прорыва ВСУ на территорию региона бои продолжились в пограничных Суджанском и Кореневском районах. В результате обстрелов с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Известно о пяти погибших. 7 августа в Курской области был объявлен режим ЧС.