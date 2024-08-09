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В стационарах остаются 55 пострадавших при обстрелах Курской области

Ведомости

На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область, в том числе восемь детей. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

«12 человек – в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, в том числе двоим детям», - сказал министр.

Мурашко сообщил, что 9 августа еще двоих детей доставили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москве.

Курская область подвергается массированным атакам со стороны Украины с раннего утра 6 августа. На третий день после начала прорыва вооруженных сил Украины на территорию региона бои продолжились в пограничных Суджанском и Кореневском районах. В результате обстрелов с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Известно о пяти погибших. 7 августа в Курской области был объявлен режим ЧС.

На третий день после начала прорыва ВСУ на территорию Курской области бои продолжились в пограничных Суджанском и Кореневском районах. Там действует российская группировка войск «Север» совместно с органами ФСБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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