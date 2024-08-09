В стационарах остаются 55 пострадавших при обстрелах Курской области
На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область, в том числе восемь детей. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет ТАСС.
«12 человек – в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, в том числе двоим детям», - сказал министр.
Мурашко сообщил, что 9 августа еще двоих детей доставили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москве.
Курская область подвергается массированным атакам со стороны Украины с раннего утра 6 августа. На третий день после начала прорыва вооруженных сил Украины на территорию региона бои продолжились в пограничных Суджанском и Кореневском районах. В результате обстрелов с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Известно о пяти погибших. 7 августа в Курской области был объявлен режим ЧС.
На третий день после начала прорыва ВСУ на территорию Курской области бои продолжились в пограничных Суджанском и Кореневском районах. Там действует российская группировка войск «Север» совместно с органами ФСБ.